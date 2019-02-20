朱宗慶：不景氣 讓看表演觀眾下滑

2019-02-20 14:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



國家表演藝術中心三場館入館觀眾出現消長，台北兩廳院受影響大。國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，主要是不景氣造成，近四、五年來全台表演藝術觀眾整體下滑，台北因各式活動及表演場館最多，最容易受影響，將繼續努力把文化消費分母擴大，加強外租場地節目的宣傳。

文化部統計：表演藝術觀眾 5年掉11%

根據文化部文化參與統計，全台民眾有看表演藝術者，從2013年的51.6%，一路下滑到2015／2016年平均40.7%；在2016／2017年略上升，但2017／2018又掉到40.5%。文化部說明，2013年後調查採動態統計，因此結果並非反映特定某一年分狀況，而是兩年的平均狀況。

根據文化參與六年來五大類統計，民眾參與電視電影的大眾傳播類統計掉最少，表演藝術類掉最多。朱宗慶表示，台灣各類文化藝術活動越來越多元，表演藝術自然也受影響。為了搶觀眾，國家表演藝術三場館都拿出獨家節目與宣傳奇招。

高雄衛武營藝文中心音樂廳，是國內唯一葡萄園式音樂廳。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

其中高雄衛武營，因建築設計深受好評，在先天上最具優勢，近月連獲多項建築及空間規畫獎，還被英國《衛報》評為「有史詩般場景的地表最強藝文中心」，也被美國《紐約時報》譽為「文化客廳」，稱衛武營提升了高雄的文化聲望。

衛武營也因藝術總監簡文彬的指揮身分，及全台唯一葡萄園式音樂廳，成為音樂場館「掛保證」之地。4月初衛武營獨家上演的歌劇《杜蘭朵》，四場票券都迅速搶購一空。