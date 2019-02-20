親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
2019台北國際書展
中小學生讀物選介
讀書人專欄

哈林偕妻搬家爆婆媳不和 真相其實是這樣！

朱宗慶：不景氣 讓看表演觀眾下滑

2019-02-20 14:16聯合晚報 記者何定照／台北報導

國家表演藝術中心三場館入館觀眾出現消長，台北兩廳院受影響大。國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，主要是不景氣造成，近四、五年來全台表演藝術觀眾整體下滑，台北因各式活動及表演場館最多，最容易受影響，將繼續努力把文化消費分母擴大，加強外租場地節目的宣傳。

文化部統計：表演藝術觀眾 5年掉11%

根據文化部文化參與統計，全台民眾有看表演藝術者，從2013年的51.6%，一路下滑到2015／2016年平均40.7%；在2016／2017年略上升，但2017／2018又掉到40.5%。文化部說明，2013年後調查採動態統計，因此結果並非反映特定某一年分狀況，而是兩年的平均狀況。

根據文化參與六年來五大類統計，民眾參與電視電影的大眾傳播類統計掉最少，表演藝術類掉最多。朱宗慶表示，台灣各類文化藝術活動越來越多元，表演藝術自然也受影響。為了搶觀眾，國家表演藝術三場館都拿出獨家節目與宣傳奇招。

高雄衛武營藝文中心音樂廳，是國內唯一葡萄園式音樂廳。 圖／聯合報系資料照
高雄衛武營藝文中心音樂廳，是國內唯一葡萄園式音樂廳。 圖／聯合報系資料照
分享

其中高雄衛武營，因建築設計深受好評，在先天上最具優勢，近月連獲多項建築及空間規畫獎，還被英國《衛報》評為「有史詩般場景的地表最強藝文中心」，也被美國《紐約時報》譽為「文化客廳」，稱衛武營提升了高雄的文化聲望。

衛武營也因藝術總監簡文彬的指揮身分，及全台唯一葡萄園式音樂廳，成為音樂場館「掛保證」之地。4月初衛武營獨家上演的歌劇《杜蘭朵》，四場票券都迅速搶購一空。

衛武營

相關新聞

丁紹光畫展 免費入場

2019-02-10 23:28

獅子王7月攻蛋 力邀觀眾來看「刀疤」大鬥「木法沙」

2019-02-20 00:10

台塑公益入鄉 4劇團推28場演出

2019-02-20 14:39

票房消長／國表藝3場館 北降溫中南熱

2019-02-20 14:13

重現歐洲舞台 鐘樓怪人早鳥開賣

2019-02-20 00:35

果陀劇《上帝的兒女》 屈中恆與王曉書為聽障友煮元宵

2019-02-19 21:08

視障鋼琴家 廿歲就奪國際大獎

2019-02-19 00:17

「獅子王」將來台演出！ 售票時間曝光

2019-02-18 17:43

馬勒第七／舞樂交融 花虎奇緣／魔幻歌舞

2019-02-17 13:32

吉卜力動畫手稿展 無臉男給驚喜

2019-02-15 00:19

法插畫家佩姬．尼勒 周五起簽書會

2019-02-14 00:23

大提琴女神 奏蕭邦訴愛

2019-02-14 00:10

德國萊茵芭蕾舞團亞洲首演《馬勒第七號》 獻給衛武營

2019-02-13 17:05

「理科太太」 朝聖龐畢度兒童工作坊

2019-02-13 00:44

法國名畫真跡 故宮展出倒數6天

2019-02-12 00:00

《讀者》2月號 談名導選角

2019-02-10 23:22

有藝思／托斯卡憶母親 玉簪記禁忌戀

2019-02-10 14:05

台北國際書展 周二會金庸

2019-02-10 00:28

好山好水有文化 席德進畫展40幅作品在台東

2019-02-09 22:44

優人物／廖寶秀 摸透故宮陶瓷器 品味中國茶文化

2019-02-03 23:50

《野豬渡河》 反殖民的歷史輪迴

2019-02-03 12:54

《我們的島》 閱讀台灣的美麗與哀愁

2019-02-03 12:53

春節開卷大吉－《從彼山到此山》

2019-02-03 12:52

寒假遛小孩 華山2親子展邊玩邊學

2019-02-02 00:25

大提琴女神 經典探戈同奏

2019-01-31 23:52

普希金博物館展 謝哲青搶看經典

2019-01-31 00:25

全盲天才音樂家 四月演繹蕭邦

2019-01-30 00:51

唐美雲、李喬 榮獲行政院文化獎

2019-01-30 00:51

有藝思／歌劇院春節不打烊 台文館跟著App尋寶

2019-01-27 13:30

吉卜力動畫手稿展 經典真跡吸睛

2019-01-26 00:28

經典探戈一夜滿足 瓦列芙斯卡大提琴4月獨奏

2019-01-25 00:26

許昭彥新作「水中畫影5」 融合繪畫與攝影新藝術

2019-01-24 08:25

盲人鋼琴家 辻井伸行 來台奏蕭邦

2019-01-23 00:34

有藝思／看紙上鳥語花香 看林懷民變老僧

2019-01-20 13:32

手稿展揭密 宮崎駿：電影就是騙人的藝術

2019-01-19 00:25

吉卜力動畫手稿 1400幅中正紀念堂開展

2019-01-19 00:20

府城版神隱少女 邀你到台灣戲曲中心熱鬧過年

2019-01-18 23:56

吉卜力1400張手稿曝光 揭開宮崎駿內心小宇宙

2019-01-18 23:12

「時候到了」高古軒相隔25年重返台北

2019-01-18 23:04
看更多

熱門文章

【生活點滴】陳得勝／小枕頭與耳挖

2019-02-20 06:00

旅日遊子心底話：離開是為了找到更好的自己

2019-02-20 08:00

【惠風醫言堂】洪惠風／我那婦產科醫師母親

2019-02-20 06:00

【聯副 ‧ 為你朗讀1】陳育虹／櫻花十四行

2019-02-20 00:00

蕭錦綿／用謝謝，說再見

2019-02-20 06:52

林谷芳／惟在氣象（下）

2019-02-20 06:00

【繽紛迴力球】涂明德／不悲劇的杯具

2019-02-20 06:00

果陀劇《上帝的兒女》 屈中恆與王曉書為聽障友煮元宵

2019-02-19 21:08

【青春名人堂】佐渡守／說話課的豬母妖怪

2019-02-20 06:00

幾米／空氣朋友

2019-02-20 06:00

獅子王7月攻蛋 力邀觀眾來看「刀疤」大鬥「木法沙」

2019-02-20 00:10

重現歐洲舞台 鐘樓怪人早鳥開賣

2019-02-20 00:35

票房消長／國表藝3場館 北降溫中南熱

2019-02-20 14:13

朱宗慶：不景氣 讓看表演觀眾下滑

2019-02-20 14:16

台塑公益入鄉 4劇團推28場演出

2019-02-20 14:39
看更多

留言

Top