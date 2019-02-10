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台北國際書展 周二會金庸

2019-02-10 00:28聯合報 記者陳宛茜／台北報導

為了紀念去年辭世的武學大師，今年書展也規畫金庸主題館，展出兩百多本金庸各版本小說...
為了紀念去年辭世的武學大師，今年書展也規畫金庸主題館，展出兩百多本金庸各版本小說與手稿。 圖／遠流提供
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春節收假，一年一度的閱讀嘉年華即將登場。第廿七屆台北國際書展，周二起於台北世貿一、三館開展。本屆以德國為主題國，並設計十大主題館，讓讀者感受閱讀與科技、音樂、手作、建築等各領域融合的跨界樂趣。

德國主題館將以四百多本圖書展出「德國故事」，館內設置數台英文古董打字機，以德國浪漫主義詩人海涅的詩句「當我想起德國時」 為核心精神，邀民眾用打字機寫下心得。本屆邀十三位德國作家參展，包括台灣讀者熟悉的「罪咎」作者馮席拉赫、心理驚悚作家費策克。英國喬治小王子和夏洛特小公主兩兄妹最愛的繪本名家薛弗勒，也將首次登台。

今年參加台北國際書展的國際作家，還包括以「偷書賊」成名的澳洲作家馬格斯．朱薩克、暢銷書「被討厭的勇氣」作者岸見一郎、「超譯尼采」作者白取春彥、日本本屋大賞作家川口俊和、勇奪法蘭西學術院小說大獎的法國小說家艾力克．菲耶，以及大陸作家張嘉佳、岳南、李舒、盛可以等。

為紀念武學大師金庸，本屆書展也規畫金庸主題館，展出兩百多本金庸各版本小說與手稿。館內繼承金庸的武俠精神，邀參觀者先欣賞四十幅精美的金庸小說回目圖，圖與文旁有編號，猜猜每幅圖出自哪一部作品，將代碼數字填入展覽摺頁書名旁。經工作人員核對，正確率超過半數，即可蓋上金庸親筆所寫的「看破 放下 自在」六字大章。

台灣精彩的數位文化，也在書展開出燦爛花朵。中研院數位文化中心與文化部合作，在書展推出「幻境漫遊：ＣＣＣ創作集數位體驗展」，觀眾觸控螢幕便可打開「古今地圖」，重現消失的台北老建築。以日據時代為背景的漫畫改編電影「北城百畫帖」，也將在此開設「百畫堂」特別分店，除展出場景與道具，還透過ＡＲ技術讓參觀者走進漫畫世界。

德國金庸台北國際書展

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