udn閱讀網路徵文「進擊的飲士」優勝金榜公布

主辦／udn閱讀頻道

協辦／讀創故事、聯副繽紛版編輯室

評審／宇文正、閱讀徵文小組

本次主題徵文活動「進擊的飲士」邀請大家寫下自己鍾愛飲品的理由，以及與它有關的難忘故事。收到相當多的投稿，經評審最後入選8位網友除獲參加獎U利點數50點外，作品集結將成冊上架於「讀創故事／原創」，後續也將陸續刊登於udn閱讀頻道內，敬請期待。

優勝作3篇：

陳曙萍／戀戀沙士

陳敬函／啜飲黑色美好

馬思／紅茶女孩等等我

●優勝作每篇將額外獲得稿酬3,000元(含稅)，另外，將擇優3篇刊登在聯合報聯副繽紛報紙中。

佳作5篇：

咖啡娜／咖啡好朋友

李堯／2013年的拿鐵

依然／暖心綠豆湯

花豚子／一盞清茶，一室溫馨

●優勝作每篇將額外獲得稿酬1,200元(含稅)。

宇文正。（攝影小路，圖／宇文正 提供）

主評簡介

宇文正

本名鄭瑜雯，東海大學中文系畢業、美國南加大東亞所碩士，現任聯合報副刊組主任。著有短篇小說集《台北卡農》、《微鹽年代˙微糖年代》；散文集《那些人住在我心中》、《庖廚食光》、《負劍的少年》、《文字手藝人：一位副刊主編的知見苦樂》及長篇小說、傳記、童書等多種。