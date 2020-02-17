udn閱讀網路徵文「進擊的飲士」優勝金榜公布
主辦／udn閱讀頻道
協辦／讀創故事、聯副繽紛版編輯室
評審／宇文正、閱讀徵文小組
本次主題徵文活動「進擊的飲士」邀請大家寫下自己鍾愛飲品的理由，以及與它有關的難忘故事。收到相當多的投稿，經評審最後入選8位網友除獲參加獎U利點數50點外，作品集結將成冊上架於「讀創故事／原創」，後續也將陸續刊登於udn閱讀頻道內，敬請期待。
優勝作3篇：
陳曙萍／戀戀沙士
陳敬函／啜飲黑色美好
馬思／紅茶女孩等等我
●優勝作每篇將額外獲得稿酬3,000元(含稅)，另外，將擇優3篇刊登在聯合報聯副繽紛報紙中。
佳作5篇：
咖啡娜／咖啡好朋友
李堯／2013年的拿鐵
依然／暖心綠豆湯
花豚子／一盞清茶，一室溫馨
●優勝作每篇將額外獲得稿酬1,200元(含稅)。
主評簡介
宇文正
本名鄭瑜雯，東海大學中文系畢業、美國南加大東亞所碩士，現任聯合報副刊組主任。著有短篇小說集《台北卡農》、《微鹽年代˙微糖年代》；散文集《那些人住在我心中》、《庖廚食光》、《負劍的少年》、《文字手藝人：一位副刊主編的知見苦樂》及長篇小說、傳記、童書等多種。
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