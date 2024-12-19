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【即時短評】陸委會對陸客團祭「三不」 其實是「一不」不要來

聯合報／ 記者程平
今年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）在歡迎晚宴上一同舉杯向出席貴賓們致意。圖／聯合報系資料照片
今年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）在歡迎晚宴上一同舉杯向出席貴賓們致意。圖／聯合報系資料照片

上海市副市長華源在雙城論壇上宣布推動上海居民赴台團隊遊，陸委會則提不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而叫停等「三不」原則做回應。但與其說是「三不」原則，不如說陸委會僅有「一不」原則，就是陸客統統「不要來」。

陸委會話說得很漂亮，強調我方歡迎陸客來台觀光的立場不變，但同時也說，政府維護國人旅遊安全的前提也沒有改變。以陸委會主委邱垂正11月時的說法，兩岸觀光正常化時機，就是大陸開始沒有軍演、沒有軍機艦擾台、沒有在各個層面打壓台灣，也沒有「懲獨22條」的拘禁、盤查、審判，「一切就自然水到渠成」。

光是從這樣的說法就能看得出來，若中國大陸從上海開放陸客團來台，且持續擴大適用省市，但我方仍在各種「不擾台」的堅持，繼續限制台灣旅行團登陸，在雙方無法平等互惠的情況下，大陸方面仍舊出團來台灣，會不會被渲染成統戰陰謀，變成陸委會口中的「出於政治目的」，違背「三不」原則？

而如果大陸方面反過來，在開放上海陸客團來台後，發現台灣仍以各種「不擾台」的前提不開放台灣團客登陸，最後陸方又關上上海陸客團的門，兩岸再次陷入誰該為觀光交流中斷負責任的無限迴圈，是不是又觸犯了「不附條件」的「三不」原則？

比較2015年馬政府執政最後一個7到9月暑假期間，來台觀光、小三通的大陸人士還有96萬7915人次，2016年蔡政府一上任的同期就滑落到61萬2020人次；況且，現在兩岸團客大門都還沒開，先看到的是我方先設下一堆無法「水到渠成」的前提，陸客卻步恐怕不是因為隨時叫停的政策，而是氣氛。

對民進黨政府來說，嘴上說要與對岸平等交流，但眼看前總統馬英九持續推動兩岸青年交流，立院前院長王金平也拋出「公道伯」的「兩岸論述」，就連台北市長蔣萬安也自雙城論壇中找到舞台，但海陸兩會除了批評對岸，幾無發揮空間，所以才需要在光觀業的引頸期盼前設下政治門檻，民進黨吃不到的，怎能拱手讓人。

蔣萬安 陸委會 陸客 雙城論壇

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