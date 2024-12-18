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學者：海基會已「去功能化」 民進黨有點期待雙城論壇

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北上海雙城論壇甫落幕，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎今在直播節目「志聖鮮思」表示，民進黨還是期待雙城論壇能舉辦，因為陸委會、海基會早已去功能化，須要靠台北解決兩岸務實問題。圖／「志聖鮮思」提供
台北上海雙城論壇甫落幕，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎今在直播節目「志聖鮮思」表示，民進黨還是期待雙城論壇能舉辦，因為陸委會、海基會早已去功能化，須要靠台北解決兩岸務實問題。圖／「志聖鮮思」提供

台北上海雙城論壇甫落幕，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎今表示，民進黨還是期待雙城論壇能舉辦，因為陸委會、海基會早已去功能化，須要靠台北解決兩岸務實問題。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請何思慎，討論雙城論壇議題。

何思慎指出，民進黨不僅不敢反對雙城論壇，骨子裡應該也是有點期待。因為民進黨去中化沒成功，陸委會與海基會去功能化卻成功了。當前兩岸關係是50年代國共內戰後最壞之時，雙城論壇對兩岸關係穩定至關重要。台北願意跟上海維持對話，中央應該支持、樂觀其成，也反映民進黨希望透過北市協調兩岸務實要解決的問題。

何思慎表示，包括李明哲、富察在內，過去有部分人士赴陸被扣押，民進黨卻指是兩手一攤完全沒辦法解決。兩岸往來緊密，官方竟然放任惡化，還把兩岸交流貼上負面標籤。跟大陸文化交流都是統戰的話，怎麼不乾脆把所有窗口關掉？民進黨真的勇敢的話，就應該把兩岸關係直接切斷，讓兩岸回到綠營最討厭的蔣介石在位時的樣子。

何思慎說，民進黨只想看自己要看的。近日川普對媒體說，稱讚習近平是很棒的人，並提到跟習的正面關係，美中兩國應該對話尋求解決問題。這在美國、日本都是大新聞，唯獨台灣幾乎沒有報導。在台灣標準來看，日本也是被統戰。而針對近日共軍在台周邊活動，日本新聞都沒有形容這次是軍演，唯獨民進黨大內宣軍演。

陳學聖回憶，2001年2月他就陪時任台北市副市長白秀雄、時任新聞處處長金溥聰，以「上海－台北城市論壇」之名赴上海訪問。當時氛圍跟現在很像，是民進黨中央執政，兩岸關係處於冰點，所以更需要對話，也就因此立下今天雙城論壇根基。同年一月時任上海市副市長馮國勤就應邀我方來台訪問，時任高雄市長謝長廷還希望透過在桃園機場轉機，跟馮不期而遇。

何志勇表示，雙城論壇目前是兩岸官方唯一互動平台，過去15年，包括台北市前市長柯文哲任內也在做，顯示兩岸交流這在台北已經不分政黨。賴清德總統、監察院長陳菊過去都訪問大陸，賴總統2014年6月赴上海時說兩岸要合作取代對抗；陳菊2013年8月赴天津時說希望大陸多與台灣政黨接觸。

何志勇說，如果照綠營側翼的標準，賴清德、陳菊赴大陸都是「親中賣台」；川普破天荒邀請外國領導人習近平出席美國總統就職典禮，則是「木馬屠城」，綠營側翼應該出征川普。無論最後習近平是否參加川普就職典禮，美中關係和緩，將會是趨勢。民進黨政府要趕緊調整步伐，不能「不知不覺」，台灣才有辦法在大國角力的格局下立足。

雙城論壇

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