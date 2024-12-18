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上海台辦主任來台被拒 陸委會：不溝通交流沒意義

中央社／ 台北18日電
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報資料照片
陸委會副主委梁文傑。圖／聯合報資料照片

上海市台辦主任金梅被拒絕來台參加雙城論壇，陸委會今天表示，對方拒絕直接溝通、討論台灣民眾在滬等事務，既然對方不願意溝通，「我們會認為，這樣的交流沒有意義」。

大陸委員會（陸委會）18日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。關於部分上海市涉台系統官員未獲許可來台參加雙城論壇，他補充說明原因。

梁文傑指出，在上海市的台灣民眾特別多，發生的問題、狀況也特別多。近兩年來，對岸修正通過數個國安相關法規，還推出「懲獨22條」，又有台灣民眾在上海市出入境受到盤查或有人身自由受限制等狀況，當然要找上海相關方面溝通。

梁文傑說，不過上海市台辦不願意溝通這些事，那麼這樣的交流也是沒有意義的；八旗文化總編輯富察（李延賀）、3名一貫道信徒等人失聯被捕，這只是近兩年來發生的一小部分，「我們希望能就這些問題，做一個直接的討論」。

梁文傑不認同「上海市台辦主任只是一個地方官員」的說法。他強調，在整個中共涉台系統中，上海市台辦主任算是一個重要的官員。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮17日表示，雙城論壇在台北市舉辦，上海市按照往例組團赴台，部分團員和媒體記者無法成行，原因在於遭到「民進黨當局刻意刁難、阻撓」。

梁文傑強調，兩岸交流必須保持健康有序，對於陸籍人士來台灣，多年來有一套審查機制；既然有審查機制，表示一定有些考慮，不是「有申請、就全過」，否則如果是這樣的話，那就不用加以審查了。

對於獲得許可來台與會雙城論壇的陸籍人士在台活動受限，梁文傑說，所謂的「團員不敢離開飯店一步」，這有點言過其實，陸委會不會在意團員外出買個宵夜或是買瓶飲料，所有審查過的行程都是先由台北市政府陳報。

關於拒絕陸媒記者隨上海訪團來台參加雙城論壇，梁文傑重申，現有12名陸媒記者駐點在台灣，由於陸媒都是中共的宣傳單位，基本上口徑都差不多，所以其實也不需要有更多陸媒記者來台宣傳一樣的口徑。

雙城論壇

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