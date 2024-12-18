聽新聞
0:00 / 0:00

上海發台胞手冊踩紅線？ 陸委會：北市沒先提供資料

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
對於上海市政府準備「台胞服務手冊」等禮物贈送，內容教你如何辦理「台灣居民居住證」，陸委會副主委兼發言人梁文傑18日說，北市府並沒有是先提供資料，但也稱不會執著在手冊本身，而是看整體情勢。記者陳政錄／攝影
對於上海市政府準備「台胞服務手冊」等禮物贈送，內容教你如何辦理「台灣居民居住證」，陸委會副主委兼發言人梁文傑18日說，北市府並沒有是先提供資料，但也稱不會執著在手冊本身，而是看整體情勢。記者陳政錄／攝影

雙城論壇昨天登場，上海市政府準備「台胞服務手冊」等禮物贈送，內容教你如何辦理「台灣居民居住證」，被抨擊有統戰疑慮、踩到紅線。陸委會副主委兼發言人梁文傑18日回應表示，「北市府事先並沒有把陸方要提供的資料給我們」，並指中共所謂「居住證」，會增加申辦人的個資風險，「我們是不樂見」。

梁文傑18日主持陸委會例行記者會，就上海市政府準備的「台胞服務手冊」，內容包括教台灣人如何辦理居住證，是否踩到我政府的統戰紅線，做出上述回應。

梁文傑認為，中共發居住證，是要增加台灣民眾赴陸工作的誘因，同時避開國人不能拿對岸戶籍的規定，但申辦居住證都要提供個資，「增加風險我們是不樂見」。

接著，就政府是否有掌握到「台胞服務手冊」內容，梁文傑說，北市府事先並沒有把陸方要提供的資料給我們，所以不曉得是不是北市府事先就有這份資料，還是陸方臨時從上海帶過來。

面對台北市長蔣萬安認為，難道一本手冊就是統戰嗎，應對國人有信心。梁文傑回應，我們不會執著在手冊本身，而是看雙城論壇舉辦前、舉辦後，對兩岸關係和台灣社會的影響，手冊只是一個參考點。

至於大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天就雙城論壇舉辦，再次提及推進統一，梁文傑坦言，任何的交流，對中共來說都是「統戰」的一環，對岸也從不否認，因為「統戰」對中共來說是「一個優美的字」，所以他們會大方承認。

我方要求大陸人士來台「三不一低調」，梁文傑也提到，有關上海方人士不敢離開飯店一步的說法，是言過其實，陸委會並不在意他們出門買消夜、買飲料，我方是根據台北市政府申報的行程進行審查。至於上海媒體團遭阻，梁文傑說，陸媒是中共黨的宣傳單位，這是不用爭論的問題，對我方來說，既然台灣已有12位大陸媒體記者駐點，「那也就不用更多的」，因為宣傳口徑基本上都差不多。

梁文傑也對審查上海團名單一事重申，政府要保持兩岸健康有序的交流，說實在，因為台灣比較小，多年來對大陸人士來台都有一定審查機制，「既然有審查機制，就表示不是你來申請就全部過」，「我們當然是有我們自己的考慮」，原因近兩日都有說明。

雙城論壇

延伸閱讀

【重磅快評】陸委會封殺陸黨媒 原來文革還在搞

蔣萬安盼說明情勢惡化定義 梁文傑：綜合國家利益考量

梁文傑：雙城舉辦10多年來 中共對台野心不變、侵擾更甚

有條件同意雙城論壇 陸委會：若中共軍事施壓惡化 北市府隨時延後

相關新聞

學者：海基會已「去功能化」 民進黨有點期待雙城論壇

台北上海雙城論壇甫落幕，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎今表示，民進黨還是期待雙城論壇能舉辦，因為陸委會、海基會早已...

上海台辦主任來台被拒 陸委會：不溝通交流沒意義

上海市台辦主任金梅被拒絕來台參加雙城論壇，陸委會今天表示，對方拒絕直接溝通、討論台灣民眾在滬等事務，既然對方不願意溝通，...

上海發台胞手冊踩紅線？ 陸委會：北市沒先提供資料

雙城論壇昨天登場，上海市政府準備「台胞服務手冊」等禮物贈送，內容教你如何辦理「台灣居民居住證」，被抨擊有統戰疑慮、踩到紅...

海陸二會回應雙城如F4戰狼？ 陸委會：不能要台灣吞忍

今年台北上海雙城論壇已落幕，而論壇前後，海基會疾呼對一貫道信徒、八旗文化總編輯富察在大陸被捕表達關切，陸委會則回應中共軍...

蔣萬安遭疑雙城沒圍國旗圍巾 北市府：上海朋友都看到了

雙城論壇甫落幕，台北市長蔣萬安今天圍國旗圍巾出席大安國中綜合教學大樓落成啟用典禮，遭民進黨議員簡舒培質疑昨天雙城論壇為何...

蔣萬安不認為台胞手冊是統戰 簡舒培嗆：矮化你居然不生氣？

雙城論壇上海方的「台胞服務手冊」教辦居住證，遭質疑搞統戰。台北市長蔣萬安今出席大安國中綜合教學大樓暨停車場落成啟用典禮回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。