上海發台胞手冊踩紅線？ 陸委會：北市沒先提供資料

雙城論壇昨天登場，上海市政府準備「台胞服務手冊」等禮物贈送，內容教你如何辦理「台灣居民居住證」，被抨擊有統戰疑慮、踩到紅線。陸委會副主委兼發言人梁文傑18日回應表示，「北市府事先並沒有把陸方要提供的資料給我們」，並指中共所謂「居住證」，會增加申辦人的個資風險，「我們是不樂見」。

梁文傑18日主持陸委會例行記者會，就上海市政府準備的「台胞服務手冊」，內容包括教台灣人如何辦理居住證，是否踩到我政府的統戰紅線，做出上述回應。

梁文傑認為，中共發居住證，是要增加台灣民眾赴陸工作的誘因，同時避開國人不能拿對岸戶籍的規定，但申辦居住證都要提供個資，「增加風險我們是不樂見」。

接著，就政府是否有掌握到「台胞服務手冊」內容，梁文傑說，北市府事先並沒有把陸方要提供的資料給我們，所以不曉得是不是北市府事先就有這份資料，還是陸方臨時從上海帶過來。

面對台北市長蔣萬安認為，難道一本手冊就是統戰嗎，應對國人有信心。梁文傑回應，我們不會執著在手冊本身，而是看雙城論壇舉辦前、舉辦後，對兩岸關係和台灣社會的影響，手冊只是一個參考點。

至於大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天就雙城論壇舉辦，再次提及推進統一，梁文傑坦言，任何的交流，對中共來說都是「統戰」的一環，對岸也從不否認，因為「統戰」對中共來說是「一個優美的字」，所以他們會大方承認。

我方要求大陸人士來台「三不一低調」，梁文傑也提到，有關上海方人士不敢離開飯店一步的說法，是言過其實，陸委會並不在意他們出門買消夜、買飲料，我方是根據台北市政府申報的行程進行審查。至於上海媒體團遭阻，梁文傑說，陸媒是中共黨的宣傳單位，這是不用爭論的問題，對我方來說，既然台灣已有12位大陸媒體記者駐點，「那也就不用更多的」，因為宣傳口徑基本上都差不多。

梁文傑也對審查上海團名單一事重申，政府要保持兩岸健康有序的交流，說實在，因為台灣比較小，多年來對大陸人士來台都有一定審查機制，「既然有審查機制，就表示不是你來申請就全部過」，「我們當然是有我們自己的考慮」，原因近兩日都有說明。