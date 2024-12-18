海陸二會回應雙城如F4戰狼？ 陸委會：不能要台灣吞忍

今年台北上海雙城論壇已落幕，而論壇前後，海基會疾呼對一貫道信徒、八旗文化總編輯富察在大陸被捕表達關切，陸委會則回應中共軍演、開放旅遊等議題，有媒體形容，海陸二會首長宛若組成對大陸的「F4戰狼天團」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，他不認同戰狼的形容，強調兩岸關係要大家共同維護，不能僅讓台灣吞忍，有事情發生就要講。

陸委會18日下午召開記者會，有媒體詢問，從這次雙城論壇可見，賴政府執政以來，海陸兩會的首長，包括陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑，以及海基會董事長吳豊山、秘書長羅文嘉，發言能量相當豐沛，堪稱海陸兩會的「F4戰狼天團」，但這些戰狼式發言風格，對兩岸互動是否有加分效果？

梁文傑回應，他並不認同戰狼的形容，「對我來說，我就是做發言人的工作」。他並指出，在雙城論壇前夕談到一貫道等問題，或者中共前幾天在台灣四周集結了非常多的軍艦，雖然他們沒有宣布演習，但是集結軍艦是事實，而且是非常大規模，「對我們來說，這是必須要講的東西，因為如果不講，好像對方（中共）隨心所欲做什麼，但我們就是偷偷含淚接受，這是做不到的。」

梁文傑強調，兩岸關係要大家共同維護，但是不能夠讓台灣好像要「吞忍」，「有事情發生就要講，這是政府的基本立場」。

而海基會在雙城論壇前夕，提出要北市府代為關切一貫道信徒還有富察在大陸被捕，北市府當時回應指，中央不該卸責給地方政府，且要北市府出面溝通，又不讓上海市台辦主任金梅來台，自相矛盾。對此，梁文傑重申限制金梅來台的原因在於，政府希望就國人在上海的人身安全問題直接討論，但對方不願意溝通。

梁文傑表示，這兩年來，因為中共通過國安法、反間諜法、懲獨22條等等，國人在上海出入境受到盤查或者人身自由受到限制，但是對方沒有通報我們，類似這些問題，我方政府當然必須要找上海相關方面來溝通這個問題。「既然對方不願意溝通這些事，我們就會認為這樣的交流是沒有意義」，這也是限制上海台辦主任來台的主因。

梁文傑表示，富察或者一貫道三位信徒，都僅是這兩年來案例中的很小一部分，我們希望能就這些問題做一個直接的討論。他並表示，不認同上海市台辦主任「只是一個地方官員」的說法，在整個中共涉台系統之中，上海台辦主任「還算是一個重要官員」。