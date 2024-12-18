蔣萬安遭疑雙城沒圍國旗圍巾 北市府：上海朋友都看到了

雙城論壇甫落幕，台北市長蔣萬安今天圍國旗圍巾出席大安國中綜合教學大樓落成啟用典禮，遭民進黨議員簡舒培質疑昨天雙城論壇為何沒圍。北市府回嗆「啼笑皆非」，早於12月13日至15日，北市多數幹道插滿國旗，上海訪團都有看到，要簡不要無視中華民國國旗。

北市府副發言人李政軒表示，啼笑皆非，反問簡議員是不是不熟台北，上海訪團舉目可見全台北都在掛國旗；議員細心到對市長圍巾也有意見的話，相信更應該眼裡容不得沙子、大力檢討自家黨團粉專的挺戒嚴貼文。

李政軒說，為慶祝行憲紀念日及元旦，在雙城論壇前，北市已於12月13日至15日完成忠孝東路、仁愛路、愛國東路、敦化北路、市府周邊等多數幹道的國旗插掛，上海訪團考察廣慈博愛園區、參與圓山晚宴、出席論壇、考察大巨蛋的路程都可見，上海朋友都看到了，請議員不要無視中華民國國旗。