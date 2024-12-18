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藍委籲兩岸觀光勿錙銖必較 綠委批不要看到大陸就腳軟

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
多名國民黨立委喊話開放兩岸觀光旅遊。記者周湘芸／攝影
多名國民黨立委喊話開放兩岸觀光旅遊。記者周湘芸／攝影

上海副市長華源昨於台北上海雙城論壇表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。對於陸方釋出善意，交通部長陳世凱今於立法院表示，對於陸客來台當然歡迎，但大陸文旅部還沒正式宣布，這不是操之在我。國民黨立委認為，我方不該鑽牛角尖、錙銖必較；民進黨立委則回擊藍白立委，「現在是大陸沒釋出善意，不要看到大陸就腳軟」。

國民黨立委魯明哲今質詢表示，兩岸貿易順差達1千多億元美金，拿掉兩岸間貿易順差，台灣在全世界都可能逆差，對等及善意確實是必要，但不見得每件事都要錙銖必較。日韓疫後觀光能快速復甦，最重要的是第一時間有幾百萬名陸客到訪，若我方也有幾百萬名陸客，也差不多要達標了。

魯明哲說，觀光業者都希望賺錢，早期陸客來台高峰有超過400萬人次，疫情前也有2、300萬，達1千多億元產值，疫情後就沒有數字統計。現在正好碰到上海說願意開放來台，希望我方不要再鑽牛角尖是誰宣布。

他也說，大陸9月27日宣布開放福建居民到金門及馬祖旅遊，自10月5日首團抵達，到12月9日統計，平均每天有821名陸客，已恢復78%，若依此比例全面開放，推估可增加211.3萬旅遊人次、960億元觀光收入。

國民黨立委洪孟楷質詢說，6月30日禁止招攬赴陸至今，有多少業者還在組團赴陸？大家都知道還是有，只有觀光署不知道。觀光應該是民眾市場，不要用政治意識形態干預，對岸不應該、台灣也不要，現在疫情過後好像只有台灣活在疫情膠囊。若對岸能讓上海民眾來台，我方能否也檢討，希望農曆年能讓業者春暖花開。

民進黨立委許智傑則緩頰，上海宣稱將開放陸團到台灣，但台灣很早就開放旅客到大陸，已經有十足善意，上海開放旅客來台只是一點小惠，呼籲藍白委員「現在是大陸沒釋出善意，不要看到大陸就腳軟」，大陸不要只是開放上海團，要就全面開放。

民進黨立委王義川也說，台灣除了軍公教以外，其他民眾拿著護照要去哪就可以去，大陸則是沒有申請就不能出國，台灣的民主跟他們的獨裁不一樣，但對於大陸開放還是要密切注意，隨時準備好。

陳世凱表示，對於陸客來台當然歡迎，但大陸文旅部還沒正式宣布，這不是操之在我，交通部及觀光署能做的會盡量做。至於目前出團到大陸的業者還是有但不多，滾動檢討代表隨時在檢討，目前就安全問題還要跟業者做更多商討，業者也有一些想法。

雙城論壇

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