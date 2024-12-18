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雙城「市民熱線」交流11年 議員曝上海優勢、台北有軟實力

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市1999市民熱線正導入即時語音轉文字等AI技術。記者楊正海／攝影。報系資料照
台北市1999市民熱線正導入即時語音轉文字等AI技術。記者楊正海／攝影。報系資料照

雙城論壇昨天落幕，曾是雙城議題的1999市民熱線，台北上海兩市交流已11年，北市議員指出，台北上海各有所長，但上海硬體強大，建置新大樓、宿舍並實施24小時值班體制，確保服務效率，反觀北市推動AI應用與雲端資料整合落後，要求提出具體改善計畫。北市研考會表示，預計於114年就會導入語音轉文字技術，加值效益。

台北上海兩市「市民熱線」的交流，上海市12345市民服務專線，有整棟的大樓、員工宿舍並實施24小時值班，硬體上曾令去參訪的台北參訪團印象深刻。而上海團參訪台北的1999，也對1999的人員管理、話務品質的要求、對民眾的服務，感到震撼，覺得北市府對民眾的服務跟態度非常好。

北市議員曾獻瑩指出，北市1999在硬體建設上，難以與上海競爭，想拚硬體有難度，但可以多著重軟體技術、智慧治理及AI應用，發揮台北的軟實力。曾獻瑩說，大數據運用是未來趨勢，未來AI如何發展，相關智慧財產權一定要歸北市府所有；且台灣個資法嚴格，市府對於個資一定要做好把關，若要進行大數據分析也要去識別化。

北市議員陳宥丞表示，上海在話務處理的優勢是沒有個資法限制，但台北市的優勢是去識別化程度在亞洲國家中具有可信度，許多企業希望取得資料進行大數據分析，1999系統本來有紀錄民眾歷次陳情紀錄與內容，建議未來可導入會員制及個資授權同意系統，提升服務效率。

研考會表示，對於1999大數據應用部分，每季會針對民眾進線反映之派工案件做熱點分析，將較常發生案件之熱點提供新工處、公園處、交工處、環保局、北水處做為決策之參考，也將相關派工案件項目及地址之開放資料置於台北市資料大平台供外部利用研究。

研考會指出，為保護個人資料及開放資料之衡平性，研考會預計於114年導入語音轉文字技術，除可完整記錄民眾進線內容外，並將研議優化資料結構及去識別化，提升資料品質及加值應用效益。研考會將同時考量安全與效率，研究蒐集民眾同意個資授權使用之方式，以持續提供市民優質且便利的服務。

雙城論壇

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