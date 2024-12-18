蔣萬安雙城論壇表現打幾分？ 藍綠這樣看

2024台北上海雙城論壇昨天落幕，今年簽署兩項交流合作備忘錄MOU。對於台北市長蔣萬安整體表現，國民黨北市議員給了滿分，特別提到蔣致詞中提到船艦飛機擾台，以及陸方釋出上海團旅遊的善意。民進黨北市議員則批，陸方竟給台胞服務手冊，就連旅遊團也是種施惠和花蓮傅崐萁畫上等號，都是統戰工具。

國民黨台北市議員鍾沛君給了蔣萬安滿分，她說，在前期沈穩扛下反交流不友善氛圍，為兩岸交流留一扇窗，同時在致詞中時理性、感性兼具，提及船艦飛機擾台，最後，上海副市長華源談到的上海團客來台如果落實，會是重大具體成效。

國民黨台北市議員詹為元表示，這次蔣萬安表現的恰如其分，整體重點仍著重在市政交流的本質，兩個MOU證實了成果，不過也有些意外的開展，例如上海旅行團會以台北為旅遊點，在兩岸目前互不開放團客的爭議中，可以成為試點開放的示範區，未來兩岸全面開放旅行團就可借重這次的經驗。

詹為元也說，另外蔣萬安常說的「越是緊張、越是困難的時刻，越需要交流，增加了解比增加誤解好」。的確這次論壇的一波三折，證實了現在兩岸的緊張，也因為最後一刻終於舉辦，突顯交流的重要性。

民進黨台北市議員簡舒培則打上不及格，她說，最原則的共軍、共艦不擾台的事物都沒有談好，還有什麼細節，甚至是論壇貴賓席上，上海方準備的禮物竟然是台胞服務手冊2024年版，蔣萬安還能說是友善回應，「以前你阿公、阿祖拿到這個DM是會被槍斃。」

簡舒培說，原則沒有談，其餘的MOU內容等也是虛假的，完全不是兩個城市間，對等、互惠的間流，反而對給對岸來說是種施惠，「上海團也是，給花蓮、台北市，對中共來說花蓮就是傅崐萁、台北就是蔣萬安，兩人畫上等號，都是統戰工具。」