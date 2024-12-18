上海將推動團客來台 交長：盼中國解除政治上限制

中央社／ 台北18日電

台北上海雙城論壇昨天登場，上海副市長華源宣布將積極推動上海的陸客團赴台旅遊。交通部長陳世凱今天說，交通部立場一向都歡迎中國旅客來台，希望中國可以解開政治上的限制。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱、交通部觀光署署長周永暉及桃園國際機場股份有限公司董事長楊偉甫就「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告，並備質詢。

陳世凱會前接受媒體聯訪時針對上海副市長華源宣布將積極推動上海的陸客團赴台旅遊部分表示，交通部跟觀光署一向的立場都是歡迎中國旅客來台。

陳世凱指出，台灣非常歡迎，也希望中國方面可以解開政治上面的限制，希望中國的觀光客可以不受限制的來台灣，而且台灣旅客赴中國旅遊其實都很方便且很自由。

陳世凱表示，因為政治限制讓中國旅客無法來台，這樣就可惜了，如果中國願意開放，台灣就歡迎他們可以到台灣，台灣歡迎所有國家的觀光客來台旅遊。

至於是否解除赴中國旅遊的禁團令，陳世凱表示，過去有一段時間台灣已經沒有禁團令，也釋出很多善意，但可惜中國方面一直沒有解除讓中國旅客來台的限制，這一點相當可惜，這部分會對等的滾動檢討。

雙城論壇

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