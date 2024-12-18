雙城論壇落幕…兩岸鬥茶14年也未中斷 茶王獎首次由台商獲得

今年台北上海雙城論壇圓滿落幕，邁入14年的兩岸鬥茶比賽，日前也在大陸廈門市結束，鬥茶由阿里山茶業協會及廈門茶界及報業共同舉辦，兩岸茶界人士以茶交流，未受政治影響中斷，連辦14年鬥茶的清心烏龍茶組茶王獎，以往都是台灣茶農獲得，今年首次由大陸陳姓台商獲得。

鬥茶曾碰上新冠肺炎疫情，兩岸關係緊張，為免兩岸茶產業文化中斷，續辦鬥茶，阿里山茶業協曾不派代表出席大陸鬥茶儀式，將報名參賽茶樣空運送到大陸廈門參加競賽。

8日到12日共5天，阿里山茶業協會理事長林建村等7名理監事，搭機到大陸廈門市，參加鬥茶啟動儀式，安排奉茶及茶人表演，林建村說，雖然兩岸關係緊張，但好不容易建立的鬥茶比賽交流，不能因此中斷，以茶會友交流，參訪安溪鐵觀音茶區，交流不談政治。

林建村說，閩南鬥茶辦20年共8組別，到第6年才擴大為兩岸鬥茶，初賽11月上旬到12月中旬，由兩岸鬥茶組委會各分會、分賽區自行比賽，受理台灣茶農報名，今年52名茶農參加清心烏龍組競賽，他們理監事及評審帶茶樣決賽。

林建村表示，茶王獎首次由大陸陳姓台商獲得，陳姓台商茶區在漳平，台灣茶農獲多個金銀銅獎，下月4日頒獎，鬥茶推動兩岸茶產業交流，認識彼此文化，透過參賽讓大陸朋友認識、接受阿里山茶，歡迎大陸朋友到阿里山旅遊品茶，鬥茶採兩岸頂級茶葉專家共同制定的兩岸烏龍茶評審標準審評，技術支援單位為國家茶葉品質監督檢驗中心與台灣茶葉改良場。

兩岸鬥茶賽區包括廈門、台灣、武夷山、安溪、漳州（含平和、南靖、華安）、汕頭、雲南等地，參賽品種、 茶種品類擴大到8個，分別是清香型鐵觀音、濃香型鐵觀音、大紅袍、紅茶、青心烏龍、白茶、白芽奇蘭、普洱茶。