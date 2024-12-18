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上海擬開放陸客來台 交長：台灣做好準備、禁團令滾動檢討

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱今出席立法院交通委員會表示，交通部及觀光署一向歡迎大陸旅客來台。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱今出席立法院交通委員會表示，交通部及觀光署一向歡迎大陸旅客來台。記者周湘芸／攝影

台北上海雙城論壇昨登場，上海副市長華源表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。對於陸方釋出善意，國內觀光業者也喊話我方政府解除赴陸禁團令。交通部長陳世凱今出席立法院交通委員會表示，過去大陸對於來台旅遊的限制相當多，導致來台旅客少，台灣都已經做好相當準備，隨時歡迎陸客來台；針對禁團令則會滾動檢討。

陳世凱指出，交通部及觀光署一向歡迎大陸旅客來台，過去台灣旅客到大陸相對自由，我方顧及的是出遊旅客的安全問題。若上海釋出善意，我方態度都是歡迎的。很遺憾的是，過去大陸對於來台旅遊的限制相當多，導致來台旅客少，若大陸能放開政治限制，讓自由行及團體旅客來台，台灣都已經做好相當準備，隨時歡迎陸客來台旅遊。

陳世凱受訪重申，交通部跟觀光署一向的立場都是歡迎陸客來台，也希望說大陸方面可以解開政治上面的限制，其實現在台灣民眾要到大陸旅遊都非常方便且自由，倒是大陸的政治限制就可惜了。若大陸願意開放，我方當然就歡迎陸客來台灣，台灣也歡迎所有國家的觀光客可以來旅遊。

針對業者喊話解除禁團令，陳世凱表示，過去其實台灣有一段時間沒有禁團令，也釋出很多的善意，可惜的是大陸方面一直都沒有解除他們民眾來台灣旅遊的限制，這一點是相當的可惜。這個部分會滾動檢討，大家要對等對等的滾動檢討，也會再來做思考跟討論。

雙城論壇

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