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華源訪大巨蛋 稱「值得學習」

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣／台北報導

雙城論壇昨落幕，上海副市長華源等人昨離台前到台北大巨蛋內參訪，包含投手丘、牛棚及選手休息室等，陸團對台北大巨蛋直呼「震撼」。華源認為，大巨蛋場館非常現代化，設計時就有運動及娛樂等多功能思考，值得上海學習。

華源等人約下午三時抵大巨蛋參觀。北市體育局長王泓翔表示，與會貴賓對大巨蛋表達震撼。

隨行人員觀察，華源滿隨和，參訪過程中會與市府官員、遠雄等隨行人員閒聊交流，氣氛融洽，只是大陸對棒球運動比較陌生，遠雄也特別說明一、二、三壘與投手丘等位置。

隨行人員說，現場安排參觀牛棚，也讓華源等人到練習區人工草皮上體驗，華源感到相當新鮮，還問單場球賽最多能容納多少人；遠雄回應，大巨蛋容納人數可達四萬人，在亞洲僅次東京巨蛋，是第二大。

雙城論壇

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