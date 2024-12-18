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觀察站／對岸「大禮包」 顯示北京已有規畫

聯合報／ 本報記者楊正海林麗玉林佳彣
上海市副市長華源（中）昨天下午前往松山機場搭機離台，在出境前向媒體揮手致意，並說歡迎大家來上海玩。記者季相儒／攝影
上海市副市長華源（中）昨天下午前往松山機場搭機離台，在出境前向媒體揮手致意，並說歡迎大家來上海玩。記者季相儒／攝影

雙城論壇落幕，台北市長蔣萬安、上海副市長華源臨去之際「暢所欲言」，蔣萬安以「三個多一點、三個少一點」，訴求兩岸減少對立，華源也大打「親情、和平牌」，還送出赴台旅遊團「大禮包」，成雙城論壇最大亮點。

陸委會要求「三不一低調」，陸團官員抵台處處謹慎，華源晚宴致詞時還頻頻看稿，但昨天不僅祭出利多政策，還說「兩岸同胞從來都是一家人」、「兩岸一家親」、「大陸一直致力於兩岸的和平發展融合發展」等。有別於過往雙城論壇，華源未多提政治立場，訴求在兩岸關係緊繃時刻，召喚台灣人認同。

知情人士透露，在上海團抵達前，北市府未收到上海要釋出赴台團旅訊息，這一、兩天才知上海有此「大禮包」，但是北市對於陸客團也都準備好了，就等兩岸政府接續推動。依中國大陸政壇慣例，上海市敢宣布利多，必有北京授意，可視為北京對台釋出的善意。

政治大學外交系教授黃奎博認為，兩岸旅遊要恢復正常運作，不是地方主觀意願就能辦到，華源既然公開喊話，應表示中共方面已有規畫，想把滬團赴北市做為大型政策試行的開放點。

雙城論壇一波多折，驗證蔣萬安說的「雙城負重前行」，華源前天首日抵台時，面對大批媒體追問，僅笑而不答走出機場，昨在登機口看見媒體守候，反而主動邊揮手邊說「大家辛苦了，歡迎有機會到上海來」，顯然也如釋重負。

上海市長龔正雖沒來，讓部分市府團隊有點失望，但陸團祭出「旅遊大禮包」，合作項目也積極回應；對應綠營從中央到地方種種「穿小鞋」的行徑，蔣市府冷暖自知。

雙城論壇

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