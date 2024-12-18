業者促解禁團令 花蓮盼及時雨

台北上海雙城論壇昨登場，上海副市長華源表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。國內觀光業者再度喊話我方政府解除赴陸禁團令；此外，由於花蓮今年受地震、颱風重創觀光，當地旅遊業者也希望爭取陸客到訪，殷切期盼陸客能帶動目前國旅缺少的市場。

交通部觀光署長周永暉表示，對於陸方開放表示歡迎，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施；對恢復兩岸旅遊交流，將持續依對等原則推動恢復、依實際狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

台北市觀光發展協會理事長陳怡璇表示，因為地緣關係，台灣有四千多家、近八成的旅行業者直接或間接跟大陸市場有往來，旅遊又是體驗經濟的總和，從住宿、餐飲、體驗、交通等，影響甚鉅，陸客疫情前來台最高峰有達一年四八○萬人次；相關業者苦撐至今。

此外，花蓮過去是不少陸客指定要去的旅遊區域，陸客多年無法來台，對花蓮已是重擊，偏偏花蓮今年受地震及颱風影響，連國旅旅遊人次至今也仍慘澹，住房率最慘時徘徊在一成左右，在中央旅遊補助下才增至五、六成。陸客有望來台，業界認為是「及時雨」。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，上海來台灣的旅客不管是從哪個國際機場入境，若是走環島路線都會經過花蓮；此外，陸客來台平均停留七點五天，且相較於其他國際觀光客多停留在北部，也會到中南部、東部觀光，對各縣市都有幫助。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，未來陸客開放期待能帶動國旅缺少的市場，讓整個台灣市場活絡，也讓更多旅客願意進來花蓮。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，華源釋出陸客來台利多後，台灣沒任何理由再拒絕交流。他呼籲台灣應該盡早解除禁團令，釋出善意，各往前邁進一步，才能達到和平共識。