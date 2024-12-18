新聞眼／救觀光降溫台海 政府應積極接招

上海副市長華源昨在雙城論壇宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊，上海陸客團可望成為疫情後首批赴台灣本島旅遊的大陸主要城市，這對急需陸客活水澆灌的國旅業者猶如久旱逢甘霖。賴政府若真的心繫業者生計，更應主動出擊，「堆疊善意」促使兩岸觀光盡速恢復常態，進而緩和台海局勢，才是全民之福。

陸委會昨對華源表態的回應還算正面，但似乎仍以「被動接招」態度因應，雖稱已做好相關準備，但要視大陸文旅部正式宣布開放的具體情況，才會做出相應舉措。其實，華源身為上海副市長，選在雙城論壇上宣布，開放的政策意向已相對明確。

我方不能再誤判情勢、錯失良機，必須盡速掃除兩岸觀光開放的障礙，這不僅是為了降溫台海，也是為了自救，營救我們生計受到威脅的國旅業者，刻不容緩。

○四○三大地震加上颱風，重創花蓮觀光，政府推出花東觀光旅遊補助方案中的自由行補助八點一五億元預算已於上周結束，業者痛心表示，補助結束後，十二月起陸續出現「退訂潮」，今年過年花蓮住宿率可能降回一成五，希望政府延長補助。

國旅熱潮不再，除了有自身因素，也與失去龐大的陸客市場有關，這也是昨天上海釋出推動團客赴台遊後，業者大聲疾呼政府要積極接招的主要原因。

相較已開放的福建居民赴金門、馬祖旅遊，上海作為大陸經濟最發達城市之一，人口約兩千四百萬人，比台灣總人口還多，若能實現團客赴台，帶來的經濟效應不容小覷。若上海團客赴台順利，更可能為將來大陸全面恢復陸客來台營造良好環境。

只不過，兩岸觀光開放難一蹴而就，尤其政府間敵意仍深，過去雙方幾次試探，也透過旅遊業者來回穿梭，最後都只淪為隔空叫戰，難以推進具體成果。

但這次是上海方面主動提出，宣示將積極推動上海居民赴台團隊遊，國台辦昨晚更表態，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，並呼籲賴政府盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的限制措施。