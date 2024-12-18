上海副市長華源：將開放團客來台 航空、飯店、餐飲等受惠

上海副市長華源昨（17）日在台北上海雙城論壇上表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊。大陸團客來台觀光出現解凍契機，業界預期，包括航空、飯店、餐飲、旅行社等觀光產業族群，都可望迎接一波兩岸觀光開放商機。

根據統計，去年台灣流失248萬人次陸客、1,150億元觀光產值。若陸客團有序開放，旅客逐步回流，千億商機可期。

兩岸觀光交流自疫情解封以來，遲遲未見曙光，華源昨天釋出善意，提到上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，是疫後大陸第一個宣布推動來台旅遊的城市，目前大陸文旅部僅限定福建省可赴台旅遊，且旅遊地區僅限金馬。

昨天消息一出，激勵觀光類股盤中奮起，上市觀光類股指數盤中急拉來到120.24點，漲幅超過1.5%，為一個多月來新高。

華源昨天在雙城論壇上致詞時表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。台北市長蔣萬安則說，只要能帶動台北市或全台各地觀光產業商業活絡、消費刺激，「我想我們都樂見」。

觀光業界說，這是四年來兩岸觀出現解凍契機，大家都感到振奮。一旦兩岸開放團客旅遊，主要受惠者包括航空業者華航（2610）、長榮航；飯店業的雲品、晶華、寒舍等；旅行社業者雄獅、五福、鳳凰、山富等企業，都可望成為陸團解禁概念股。

對於陸客團可望來台，下一步台灣也有望開放團客赴陸，華航、長榮航等航空業者都表示，會配合政府政策，依市場需求陸續調整兩岸航班。

飯店業者認為，陸客回流將有助於住房率提升。旅行社鳳凰總經理卞傑民表示，期待兩岸都能多溝通釋放善意，減少政策限制，回歸市場機制。雄獅表示，兩岸文化相近、沒有語言隔閡，台灣旅客對大陸旅遊有一定期待，未來若兩岸觀光能重回常軌，樂觀看待相關效益。