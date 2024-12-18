上海將推居民赴台團隊旅遊 業界籲政府釋出相對善意

經濟日報／ 記者嚴雅芳林宸誼／台北報導

上海將積極推動上海居民赴台團隊旅遊，對此，台灣旅遊產業相關協會、專家表示，業界備感振奮，台灣政府也應釋出相對善意；也有業者認為，上海團作為大陸團客來台先發團，具備高含金量，有其指標意義。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，大陸有意放寬上海團客來台的消息令台灣業者倍感振奮，大陸展現的善意值得肯定，並呼籲台灣政府相向而行，儘速解除相關限制，恢復兩岸旅遊交流。目前僅上海開放，蕭博仁認為，循序漸進開放較合理，既能讓台灣有時間調整接待能力，也符合兩岸旅遊逐步恢復的現況。

蕭博仁表示，兩岸政府都在角力，台灣目前仍有禁團令，但陸委會要求雙方旅遊人次對等才會解除禁團令，因為台灣人去大陸今年有200多萬人，大陸才來20、30萬人，覺得這樣不公平。「但台灣怎麼不跟日本講，台灣去日本去了300多萬人，日本才來幾十萬人，人數根本不可能對等，禁團令對旅行業者來說相當不公平。」入境旅遊協會理事長張詩怡表示，上海觀光客來台，除以觀光為目的的團客外，更多的是獎勵旅遊和商務團體，這些都是屬於含金量非常高的旅行團，對市場將帶來顯著效益。

由於這些團體通常來台天數落在四至六天，因航班因素，在北台灣時間居多，預期以台北市飯店受惠程度最高。由於疫情後台灣入境旅遊至今仍未完全復甦，對整體產業供應量帶來不小衝擊，期待透過政策開放，為市場注入新活力。

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