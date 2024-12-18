大陸團客來台 交部準備好了 依對等原則恢復兩岸觀光

上海副市長華源昨（17）日表示，將積極推動上海居民赴台團隊旅遊。交通部對此回應，政府歡迎陸客來台立場不變，也已經做好準備，將視大陸文旅部宣布開放的具體情況即時因應，強調依對等原則推動恢復兩岸觀光並滾動檢討。

兩岸觀光交流自疫情解封以來，遲遲未見曙光，華源昨日在台北上海雙城論壇中釋出善意，提到上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊，旅遊路線一定包含台北市，是疫後大陸第一個宣布推動來台旅遊的城市。

大陸國台辦表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，呼籲民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓。

近年陸客來台人數變化 圖／經濟日報提供

交通部觀光署表示，政府歡迎陸客來台立場不變，去年8月24日公布兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

觀光署說，有關恢復兩岸旅遊交流，將持續依對等原則推動恢復。將會依實際狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

陸委會同樣表示，歡迎陸客立場不變，政府已做好準備。但陸委會也提到，先前是大陸文旅部片面限定在福建省，「現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？」

兩岸觀光開放經過一波三折，在去年兩岸官方就觀光開放立場陷入僵局之際，陸委會去年8月24日會同交通部、經濟部宣布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流之相關規畫，包括開放第三地陸客申請來台觀光，和提出將依對等原則，恢復陸籍團客來台和我方旅行業組團赴陸的規畫等。

原本在去年11月，當時交通部表示，無論大陸是否開放，台灣都將於今年3月1日開放團客赴陸，每天開放2,000人次，不料政策急轉彎，今年2月春節前夕，開放急喊卡。

當時，交通部以M503航路事件等為由，要求旅行業自今年2月7日起停止招攬赴陸團，在今年3月1日至5月31日間的團體，仍可出團。突如其來的政策變化，引起業者反彈。

今年4月，國民黨立院黨團赴北京訪問時，大陸文旅部宣布，率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊

隨後，行政院今年5月釋出善意，略鬆綁赴陸禁團令，放寬部分成團的團客仍可陸續出團。今年8月，在金門民意代表團赴北京爭取後，大陸文旅部再宣布，恢復福建居民赴金門旅遊。