快訊

基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押

宏碁前董座鐵漢改救人！王振堂卸任10年來首露面 談生命線甘苦

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇簽MOU展成果 促台北、上海交流智慧醫療

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
雙城論壇‭今天登場，雙方簽署2項MOU備忘錄。記者胡經周／攝影
雙城論壇‭今天登場，雙方簽署2項MOU備忘錄。記者胡經周／攝影

雙城論壇今天圓滿落幕，台北、上海今天也簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」。北市衛生局表示，與上海市衛生健康委員會簽署MOU，雙方將透過經驗分享、技術交流等方式，共同發展智慧醫療創新應用，為兩市市民提供更優質、便捷的醫療服務。

衛生局指出，此次合作備忘錄合作內容，一是雙方將分享智慧醫療發展經驗，促進雙方在數位化轉型、智慧醫院、遠距醫療、人工智慧技術發展及其他相關領域之合作與交流，二為雙方將支持兩市智慧醫療領域專業人員互相觀摩、交流學習，共同發展智慧醫療創新技術。

衛生局說，隨著科技快速發展，出生率下降，醫療照顧人力減少，為減輕醫院及醫事人員負擔，照顧方式趨於多元化，智慧醫療已成為全球趨勢。透過科技應用，智慧醫院、遠距醫療、改善民眾就醫的時效與方便性，以及偏鄉醫療的可近性，將醫院與民眾的距離拉近，減少人力耗損。

衛生局期盼，透過雙方在智慧醫療領域的經驗交流與技術合作，展現雙方共同致力於提升市民健康福祉的決心。北市未來將持續推動智慧醫療發展，打造更完善的醫療照護體系。

上海 北市 雙城論壇

延伸閱讀

上海拋滬團赴北旅遊 學者：中共應已有規畫試行開放點

影／雙城論壇落幕！上海副市長華源搭機離開 開心喊：歡迎來上海

上海副市長華源最後一站訪大巨蛋 體育局：上海團感到震撼

雙城論壇上海答謝宴獨漏綠議員 白反對、藍贊同

相關新聞

雙城論壇圓滿結束！上海小貓熊有望來台 台北動物園：期盼新血緣加入

今年雙城論壇圓滿落幕，兩市今也在台北市長蔣萬安見證下，簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。...

雙城論壇簽MOU展成果 促台北、上海交流智慧醫療

雙城論壇今天圓滿落幕，台北、上海今天也簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」。北市衛生局表示，與上海市衛生健康委員...

【重磅快評】小粉綠抗議雙城論壇 恰如小粉紅抗議蔡英文訪美

台北上海「雙城論壇」今天在晶華酒店登場，會議廳外卻出現一些穿著「小熊維尼」人偶的民眾高聲抗議「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼...

影／雙城論壇落幕！上海副市長華源搭機離開 開心喊：歡迎來上海

雙城論壇今天結束，由上海市副市長華源率團的主團，在昨天中午抵台，今天下午4時左右前往松山機場搭機離台，在出境前華源親切地...

上海副市長拋團客來台 國台辦：樂見上海居民早日赴台旅遊

上海市副市長華源在雙城論壇期間宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，對此大陸國台辦17日晚間表示，樂見包括上海居民...

雙城落幕華源搭機離台 微笑揮手喊「謝謝」：歡迎到上海來

雙城論壇今天落幕，上海副市長華源下午率上海主團赴松山機場搭機離台，在國際線登機口看見媒體守候，主動向台灣媒體揮手致意，親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。