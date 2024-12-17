雙城論壇簽MOU展成果 促台北、上海交流智慧醫療

雙城論壇今天圓滿落幕，台北、上海今天也簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」。北市衛生局表示，與上海市衛生健康委員會簽署MOU，雙方將透過經驗分享、技術交流等方式，共同發展智慧醫療創新應用，為兩市市民提供更優質、便捷的醫療服務。

衛生局指出，此次合作備忘錄合作內容，一是雙方將分享智慧醫療發展經驗，促進雙方在數位化轉型、智慧醫院、遠距醫療、人工智慧技術發展及其他相關領域之合作與交流，二為雙方將支持兩市智慧醫療領域專業人員互相觀摩、交流學習，共同發展智慧醫療創新技術。

衛生局說，隨著科技快速發展，出生率下降，醫療照顧人力減少，為減輕醫院及醫事人員負擔，照顧方式趨於多元化，智慧醫療已成為全球趨勢。透過科技應用，智慧醫院、遠距醫療、改善民眾就醫的時效與方便性，以及偏鄉醫療的可近性，將醫院與民眾的距離拉近，減少人力耗損。

衛生局期盼，透過雙方在智慧醫療領域的經驗交流與技術合作，展現雙方共同致力於提升市民健康福祉的決心。北市未來將持續推動智慧醫療發展，打造更完善的醫療照護體系。