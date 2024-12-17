雙城落幕華源搭機離台 微笑揮手喊「謝謝」：歡迎到上海來
雙城論壇今天落幕，上海副市長華源下午率上海主團赴松山機場搭機離台，在國際線登機口看見媒體守候，主動向台灣媒體揮手致意，親切地喊，「大家辛苦了，歡迎有機會到上海來」媒體追問覺得春暖花開嗎？也追問上海陸客團最快春節前有機會來台灣嗎？華源僅微笑揮手說「謝謝你們」。
雙城論壇的主論壇活動後，華源參訪大巨蛋，先先遣團人員下午3時30許陸續抵達松山機場，華源率主團在4時30分抵達松山機場，由觀傳局長王秋冬送機出境，台北市副市長林奕華遲到約5分鐘，也趕到親自送機。
上海團下午赴松山機場搭機，北市警方約下午2點多，就動員逾50警力，也在航廈出口兩處劃設「意見表達區」但統促黨人員聚集，拉紅布幕寫道「歡送上海副市長等代表團離台」、「期待再蒞臨」，而反方獨派等團體，沒有人到場。
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