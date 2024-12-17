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【重磅快評】小粉綠抗議雙城論壇 恰如小粉紅抗議蔡英文訪美

聯合報／ 主筆室
台北上海「雙城論壇」今天在晶華酒店登場，北市長蔣萬安致詞時，有獨派團體衝破維安警戒到會場外大聲抗議，甚至抗議團體還扮維尼熊玩偶抗議。記者林麗玉／攝影
台北上海「雙城論壇」今天在晶華酒店登場，北市長蔣萬安致詞時，有獨派團體衝破維安警戒到會場外大聲抗議，甚至抗議團體還扮維尼熊玩偶抗議。記者林麗玉／攝影

台北上海「雙城論壇」今天在晶華酒店登場，會議廳外卻出現一些穿著「小熊維尼」人偶的民眾高聲抗議「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。連同不久前前總統馬英九帶領陸生訪問團前往台大、清大交流，也遭到學生抗議，類似情景，似乎已成「常態」。

言論、集會結社自由，是民主國家常態，不需太過意外。不過鎖定「陸生訪問團」，要他們「滾回中國」，或者對著台北市、上海市政府官員抗議，高舉「兩邊兩國」、「歲末除習」海報，卻著實有些搞錯對象。

大陸學生來台交流是陸委會許可的活動，要他們「滾回中國」，是在說陸委會失職嗎？上海雖大，但也不過是地方政府，對他們主張「兩邊兩國」，又與論壇何干？更不用說「論壇辦十幾屆」和「軍艦飛彈繼續來」，根本牛頭不對馬嘴。難道兩岸關係緊張，就應該終止一切交流。

所以說穿了，這樣的抗議活動，看起來是「對抗中國」的正義之聲，實際上只是為了阻止兩岸有任何正常的交流而無所不用其極而已。這些「小粉綠們」刁難來交流的大陸學生、官員，其實也不過是配合民進黨的「反中」立場罷了。而且可以想見，這樣的抗議活動，未來將會如影隨形，伴隨所有大陸在台灣的交流活動演出。

這也很容易讓人聯想到，前總統蔡英文出訪過境美國時，也常常遇到對岸「小粉紅」抗議。如去年3月蔡總統過境美國紐約，就遭遇陸方人士抗議，還和支持蔡前總統的僑胞隔街叫陣。這等畫面傳回台灣，多數民眾都會覺得大陸的「小粉紅」做得太過。殊不知比起這些「小粉紅」，台灣「小粉綠」的表現，也好不到哪去。

只是這樣的抗議，到底會產生什麼效果？有媒體民調指出，有超過7成的台北市民希望「論壇能繼續辦下去」，同時有將近7成台北市民認為這樣的交流，「對兩岸關係有幫助」。雖然民調不是針對全國民眾。但一葉知秋，稍有理性的便知，兩岸越是緊張，越需要交流溝通。反其道而行之的攪局者，不是心存不軌，就是甘當側翼罷了。

雙城論壇

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