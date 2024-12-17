上海拋滬團赴北旅遊 學者：中共應已有規畫試行開放點

雙城論壇結束，上海拋出積極推動上海居民赴台團隊旅遊，路線一定包含北市。政治大學外交系教授黃奎博認為，兩岸旅遊要恢復正常運作，不是地方主觀意願便能辦到，不過華源既然公開喊話，應表示中共方面已有所規畫，想把滬團赴北做為大型政策試行開放點。

黃認為，陸委會主委邱垂正十一月時表示，兩岸觀光旅遊正常化時機，就是中共當局開始沒有軍演、沒有軍機艦擾台、沒有在各個層面打壓台灣，也沒有「懲獨22條」。若民進黨政府真正堅守所開出的四個條件，表示兩岸觀光旅遊市場的正常化遙遙無期，因為台灣要獨，所以中共會武，也會繼續在國際和兩岸上壓制民進黨政府。

由於民進黨政府訂出年度千萬旅客來台的政策目標，但截至11月中旬，還差約350萬人次，黃奎博認為，這顯然是不會達標，遑論因消費力高的陸客不來，而導致台灣旅遊產業獲利銳減，普遍不看好短期的發展。上海旅遊團在理論上又是消費力相對高的陸團，所以開放滬團赴北對台北市和台灣其他旅遊較發達縣市，都是利多。

黃奎博認為，這次上海主動拋出願推動上海市人民到台灣旅遊時必訪台北，再加上雙城論壇歷年來的四十七個交流合作備忘錄，代表台北和上海透過地方事務性觀摩與交流，逐漸良善各自的市政治理，並且逐步落實，摸索出一些互利雙贏的措施，也印證了蔣萬安市長說的「雙城好、兩岸好」。