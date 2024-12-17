北市宣示2024交通安全年 雙城論壇分論壇聚焦談人本

雙城論壇今登場，上午主論壇結束後，3個分論壇接著同步進行。兩座城市有許多相似處，尤其北市今年訂為交通安全年，分論壇之一就是以交通為主軸，雙方產官學界也就智慧化綠運輸和人本便捷交通的創新作為，提出彼此作為和現況。

友善交通分論壇，北市交通局分享北市今年訂為交通安全年，推動人本安全交通、智慧與綠運輸服務，將人的需求放在交通規畫首位，讓城市的交通系統更加人性化。上海市則說，上海市交通委員會致力於人本、高效、智慧、綠色、韌性的一體化綜合交通。

雙方兩場次著墨在智慧綠色的運輸轉型服務、人本安全便捷交通的創新具體作為。北市由台北捷運公司談在安全、品質與服務推動智慧營運，悠遊卡公司分享從金融支付到減碳商機；上海車雲資料科技有限公司分享以大數據、數位化管理等實現減碳目標，上海隨申行智慧交通科技有限公司則分享上海MaaS平台的建設及建立統一資料標準。

人文城市分論壇共四場次主題，北市文化局長蔡詩萍及上海文旅局副局長金雷認為，兩市作為國際性的大都市，具有非常多相似之處，能夠互相借鏡政策治理經驗，希望持續文化交流。

北市以音樂與漫畫等五大主軸回顧及認識台北建城140年、談北市文化資產保存理念與方法、分享市定古蹟北警察署的修復及再利用計畫，以及寶藏巖聚落等藝術進駐計畫；上海市則分享市中心城區歷史文化風貌區的活化應用、上海對硬體建築與文化風貌保存所做努力與規畫、探討楊浦濱江南段的保護與再利用策略、活化不同規模城市地景及文化資產的保存策略。

河川治理分論壇，聚焦在兩市水利建設及汙水處理的現況，四大主軸包含都市防洪排水、供水韌性保障、汙水處理精進及河川水質治理。北市分享完善防洪設施，公私協力、多元策略軟硬兼施，提高市區降雨容受力；啟用翡翠原水管、智慧科技運用，保障取水穩定等；提升用戶接管、建設3座高階水資中心等，目標2030年汙水完全自主處理等。