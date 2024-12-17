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上海副市長華源最後一站訪大巨蛋 體育局：上海團感到震撼
台北上海雙城論壇今天上午結束，上海團中午到君悅飯店設答謝宴，下午馬不停蹄，又到台北大巨蛋參訪。體育局長王泓翔會後表示，參訪投手丘、牛棚、選手休息室，他透露上海團對大巨蛋表達震撼。
上海市副市長華源率隊約莫下午3點多抵達大巨蛋體內參觀，並短暫走出B1的3號門出來，順道看了地下一樓的外觀，再走回4號門，過程中媒體詢問，「下次的午宴會邀民進黨嗎？」、「下次上海見嗎？」等，華源沒有回應，僅微笑揮手說，謝謝大家。
會後，體育局長王泓翔表示，帶著上海團的所有貴賓參訪大巨蛋，包含投手丘、牛棚，以及選手休息室，同時也到比較高的L4樓層俯瞰整個大巨蛋，能夠了解整個大巨蛋的整體環境。
王泓翔轉述，與會的貴賓對於大巨蛋也表達震撼，華源也覺得整個場館非常現代化，並兼具了運動及娛樂功能的場館，能在一開始就有多功能的規畫及思考，值得他們學習參考的地方。
媒體詢問未來雙方是否就大巨蛋經驗交流？王泓翔說，這個部分未來如果有機會，當然會做一個評估。
據隨行人員觀察，華源對於棒球這項運動比較陌生，加上近日適逢張惠妹演唱會進場，遠雄也特別說明一壘、二壘、三壘與投手丘等位置。
該名人士說，華源蠻隨和，參訪過程中會與市府官員、遠雄等隨行人員閒聊與交流，氣氛融洽。現場安排參觀牛棚、到練習區體驗站在人工草皮上，華源感到相當新鮮。來到L4鳥瞰整個球場時，華源覺得很壯觀，還有詢問單場球賽最多能容納多少人，遠雄回應在亞洲是僅次東京巨蛋的第二大。
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