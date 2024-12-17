【重磅快評】雙城論壇負重前行 誰在霸凌蔣萬安？

霸凌無所不在，不只在職場，政壇也屢見不鮮。雙城論壇登場，台北市長蔣萬安感嘆「雙城負重前行」，面對兩岸不可承受之重，誰在霸凌蔣萬安？

雙城論壇一波多折，蔣萬安開幕致詞時不忘對兩岸領導人喊話，「多一點對話，少一點對峙」、「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」、「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」；雙城論壇的意義，不僅在於城市間的觀摩交流，還有「雙城好、兩岸好」，和平是可貴的，衝突是不智的，「和平之路儘管曲折，但值得我們負重前行」。

「負重前行」雖然只有4個字，但知易行難，從蔣萬安的喊話，不難看出兩岸當前實際狀態，俗話說「理想很豐滿、現實很骨感」，就像你我生日許願一樣，壽星希望增加一點的願望，通常就是生活欠缺的部分，希望減少一點的願望，往往就是揮之不去的夢魘；聽起來雖感心酸，但現實攤在眼前，兩岸缺乏的正是「對話、橄欖枝、漁船燈火」，最不缺的就是「對峙、酸葡萄、船艦飛機」。

雙城論壇雖定調城市交流，背後卻有北京和台北的政治交鋒，台北還有蔣市府和賴政府的中央和地方角力，交流平台宛如交鋒擂臺，讓兩岸三方的問題更難解。蔣市府既要促成高規格的兩岸交流，也不能逾越賴政府的兩岸框架，夾在民進黨和共產黨之間，酸葡萄滿卡車、橄欖枝不足籃，雙城論壇困境，蔣萬安感同身受。

雙城論壇登場前，綠營接連出動「酸葡萄大隊」。賴政府國安高層放話，共軍可能大規模軍演，不排除停辦雙城論壇；陸委會有條件同意後，卻封殺上海市台辦主任金梅及上海記者等11人上海團成員，副主委梁文傑再補刀說，「中共所有媒體都是黨的宣傳單位」。民進黨不僅「開小門」，還為小門裝大鎖、加土牆，不讓雙城通行無阻。

面對民進黨「積極管理、有效開放」，蔣萬安表示，愈困難愈要交流，增加了解比增加誤解好；上海副市長華源提出「親戚愈走愈親、朋友愈走愈近」等兩岸一家親論調，華源今天更加碼，宣布邀請台北市民、台灣同胞多到上海走一走，將積極推動上海居民赴台團隊旅遊，形同兌現蔣萬安的喊話「多一點橄欖枝，少一點酸葡萄」。

兩岸事務敏感複雜，上海任何涉台言行和政策都是經過高層許可，不可能突發奇想，華源特別挑在雙城論壇宣布對台利多，當然是經過政治盤算，上海方刻意把面子、裡子做給北市府，一方面「尊蔣友台」、一方面也有意「聯蔣制綠」。蔣萬安以柔克剛，試圖在兩岸對立中找到共鳴，用瓊瑤、周杰倫、張惠妹等兩岸共通流行文化，另闢交流渠道，接下來就看賴政府要回以橄欖枝或酸葡萄？

職場霸凌有其申訴管道，政壇霸凌有時只能逆來順受，用政治智慧化解。兩岸對峙、酸葡萄、船艦飛機，讓和平交流格外沉重，雙城論壇原本預期8月登場，最後壓線至12月歲末寒冬舉辦，不無倒吃甘蔗之意；交流14年的雙城論壇並未變成句點，反倒在蔣萬安手中劃出驚嘆號，儘管兩岸尚未春暖花開，但雙城論壇沒有變成「霜城論壇」，上海、台北交流沒有結霜，證明負重累累，但能徐徐前行。