雙城華源拋上海團旅利多 藍喊話中央：授權台北上海試點

雙城論壇，上海市副市長華源拋出積極推動上海居民赴台團隊旅遊，路線一定會包含台北市。國民黨議員游淑慧說，這是非常重要的一個訊號，也呼籲交通部觀光局可授權台北市去對等開放，北市府會很樂意承擔這責任，並且對等善意回應上海。

游淑慧說，政府常講求層級對等，之前陸委會與海基會喊話希望釋放一貫道台灣民眾，這個層級應該是陸委會對國台辦；海基會對海協會去喊話。但海基會喊話北市府去做，等同是大人「叫小孩做大人」的事情，未免太強人所難。

不過對於上海居民赴台團隊旅遊，游說，如果是城市之間的旅遊，可以授權台北市去對等開放，包括上海同意開放上海市民到台北市團體旅遊，台北市也可以到上海團體旅遊，畢竟兩個城市互相配合與交往已很順暢，對民眾旅遊的安全保障也有一定的照顧，在層級對等下，盼中央可以授權，中央事務由中央對等交流，地方事務是否可以授權北市府對等呼應華源的善意回應。

國民黨議員李明賢則說，對於這項利多，可以說是兩岸寒流中看到一盞小暖爐，就看民進黨接不接球，如果不添加柴油，小暖爐還是會滅掉。

李說，除了陸客點對點旅遊，還包括陸生進一步恢復開放，這都是很好的事情，不要看到大陸嘴巴說張開雙手，但實際上卻還是拳頭相向，這樣不好。最可惜是這次雙城沒讓大陸媒體出席，讓他們看看大巨蛋、周杰倫、瓊瑤等台北市的軟實力，不是很好。

國民黨議員詹為元表示，現在中央民進黨政府對大陸團客進出有意見，可以透過這次雙城論壇機會，先建立上海台北城市之間，點對點的旅遊團交流，可以作為試點，測試一下彼此交流反應。如果陸客團到台灣，台灣團到大陸，都覺得反應不錯，的確可以增加彼此經濟交流，文化促進，也不失為試點方向，對於兩岸之間全面性開展團客交流，一定會有示範效應。