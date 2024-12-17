雙城答謝宴沒邀綠議員 民眾黨議員：彩虹橋少了1色

雙城主論壇結束，上海團中午設答謝宴，回請台北市政府，國民黨和民眾黨都有議員受邀參加，但沒邀民進黨議員。民眾黨議員陳宥丞說，覺得很可惜，華源副市長在午宴中說，兩岸之間要搭起彩虹的橋梁，但不覺得彩虹的橋樑少了1個顏色，怪怪的嗎？

陳宥丞說，雖然他今天代表民眾黨的議員身分出席午宴，上海方提出的彩虹橋，他認為少了綠色，就是少了一味，也就是少了上海雙城論壇本來應該要舉辦的實質意義，上海雙城論壇絕對不是流於形式的取暖大會，而是應該要有市政層面的交流，或是政治上的對話空間。

陳宥丞說，沒有邀請民進黨，就是不對。至於蔣萬安市長對此有回覆，認為因為是上海方的回請午宴，但他覺得還是非常的可惜，且過去柯文哲市府在執政時，不僅把藍綠白的議員、不分黨派的議員，都共同邀請參與雙城論壇，而且甚至還帶民進黨議員一起隨團到了上海做市政參訪。

陳宥丞表示，不管今天誰主辦午宴，只是想不想做、願不願意做而已，不要因為沒有邀請，北市府就把相關的責任讓對岸來承擔，台北市政府也有一定的責任。

陳宥丞在午宴中，也帶了一封台商的陳情書。他說，內容不方便透露，是台商特別拜託他們，來午宴的時候交給對岸台辦，希望能解決在大陸遇到的一些問題，透過官方交流管道提供給對岸，希望能夠協助他們來解決問題，這就是上海雙城論壇的目的。