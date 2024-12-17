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上海擬恢復陸客團來台 花蓮業者：盼補足國旅缺少市場

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
花蓮縣今年受地震、颱風重創觀光。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣今年受地震、颱風重創觀光。圖／花蓮縣府提供

台北上海雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞時表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定包含台北市。由於花蓮縣今年受地震、颱風重創觀光，當地旅遊業者也希望爭取陸客到訪，業者表示，過去陸客來台平均停留7.5天，相較其他國際旅客，較會到中南部、東部觀光，希望陸客能帶動目前國旅缺少的市場。

兩岸觀光禁令至今未完全解除，我方仍有禁止組團赴陸的禁團令，大陸仍未開放陸客來台灣本島旅遊。台北上海雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞表示，他誠摯的邀請廣大台北市民、台灣同胞能夠多到上海走一走，也希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看。上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定包含台北市。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，樂見大陸開放上海團客來台旅行，台灣旅遊業者都準備好了，上海來台灣的旅客不管是從桃園機場、松山機場還是高雄機場入境，若是走環島都會經過花蓮，疫情前上海也曾包機到花蓮，都非常樂見也歡迎大陸旅客來台灣、花蓮玩。

李奇嶽表示，花蓮今年受0403地震及颱風影響，觀光業比較辛苦，花蓮好山好水、豐富的原住民文化也非常歡迎陸客到花蓮走走。他也說，陸客來台平均停留7.5天，且相較於其他國際觀光客多停留在北部，也會到中南部、東部觀光。

對於兩岸觀光開放進程，李奇嶽也說，希望盡快解除台灣旅行社組團赴大陸的禁團令，業者已經講了很久，上月更到觀光署陳情，希望盡快開放。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，非常歡迎各地旅客到花蓮，對業者來說，就是努力做到服務品質及價格讓旅客覺得物超所值。陸客已經有很長時間沒有開放來台，過去陸客來花蓮多會到訪太魯閣，但除了太魯閣不知道還有什麼，現在業者要努力的是，在沒有太魯閣的情況下如何宣傳其他景點。

張琄菡指出，對花蓮來說，目前影響更大的是今年地震流失全面性的旅客，未來陸客開放期待能帶動國旅缺少的市場，讓整個台灣市場活絡，也讓更多旅客願意進來。

雙城論壇

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