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雙城論壇上海答謝宴 華源再提兩岸一家親

中央社／ 台北17日電

上海市副市長華源今天上午在雙城論壇中說「兩岸同胞從來都是一家人」，中午答謝宴時則提「兩岸一家親」，並期盼台商繼續投資上海。

台北上海城市論壇今天登場，結束主論壇行程後，上海訪團中午在君悅飯店宴請市府局處首長及數名國民黨、民眾黨議員。

華源致詞表示，行車在台北街頭，感覺景色與上海多為神似，讓他備感親切，非常希望兩地能增進了解、厚植情誼，將積極推動上海居民赴台團隊遊，也期待有更多台灣人到上海觀光，「我們堅信這些舉措都必將更好地增進我們兩市市民，乃至兩岸民眾的福祉」。

華源指出，中國大陸長期以來一直致力於兩岸和平、融合發展，及尊重、關愛台灣民眾，正因如此，作為和平之舟的雙城論壇過去10多年間從未間斷，並簽署共47項合作備忘錄。

華源說：「交流促進發展、合作共迎未來，相信在兩岸一家親的美好氛圍中，雙城論壇這座彩虹橋一定會更加絢麗，兩地的合作一定會更加富有成效。」

華源提及，台商、台企是上海及台北合作的重要橋梁紐帶，多年來積極投資上海，在資金、技術、人才方面賦能上海，期待大家繼續關注、投資、深耕上海，上海也將持續打造市場化、法制化、國際化的一流經商環境，以最大誠意、最優服務來助力台商及台企在上海成就事業、實現夢想。

林奕華致詞時說，此次雙城論壇是疫情後首度在台北市實體舉辦，意義上相當深刻且重要，雙方也透過市政參訪及論壇交換許多城市治理經驗，透過彼此學習及成長，幫上海及台北民眾謀福利、讓兩岸市民充滿幸福感。

林奕華期許，如同此次主題「智慧治理 永續未來」一般，雙城論壇能夠一棒接一棒，長長久久、永續辦下去，「我們明年相約上海見」。

雙城論壇

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