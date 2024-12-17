上海釋出善意擬推赴台團客 觀光署：我歡迎立場不變

2024台北上海雙城論壇17日展開，會中上海副市長華源提到上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，這也讓外界解讀是否為兩岸觀光帶來一絲曙光。對此，交通部觀光署回應，對於兩岸交流，我方相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

兩岸觀光禁令至今未完全解除，我方仍有禁止組團赴陸的禁團令，中國大陸仍未開放陸客來台灣本島旅遊。台北上海雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞表示，他誠摯的邀請廣大台北市民、台灣同胞能夠多到上海走一走，也希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看。

對此，觀光署回應，政府歡迎陸客來臺立場不變，在2023年8月24日公布兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

觀光署提到，有關恢復兩岸旅遊交流，將持續依對等原則推動恢復。將會依實際狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

此外，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也提到，聽到這樣的消息對於觀光業者都是好的消息，同時也希望我方能夠趕快解除我方組團赴中國大陸關光的禁團令，業者也都已經呼籲相當久了，希望能盡快看到好消息。