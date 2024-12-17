快訊

台股下挫21點收23,018點 台積電下跌10元收1,075元

中捷隨機砍人嫌犯稱遭霸凌 看守所內「吞電池」送醫

西班牙足協主席強吻女冠軍：體壇性騷擾的孤獨奮戰

上海釋出善意擬推赴台團客 觀光署：我歡迎立場不變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2024台北上海雙城論壇17日展開，會中上海副市長華源提到上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，這也讓外界解讀是否為兩岸觀光帶來一絲曙光。對此，交通部觀光署回應，對於兩岸交流，我方相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

兩岸觀光禁令至今未完全解除，我方仍有禁止組團赴陸的禁團令，中國大陸仍未開放陸客來台灣本島旅遊。台北上海雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞表示，他誠摯的邀請廣大台北市民、台灣同胞能夠多到上海走一走，也希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看。

對此，觀光署回應，政府歡迎陸客來臺立場不變，在2023年8月24日公布兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

觀光署提到，有關恢復兩岸旅遊交流，將持續依對等原則推動恢復。將會依實際狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

此外，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也提到，聽到這樣的消息對於觀光業者都是好的消息，同時也希望我方能夠趕快解除我方組團赴中國大陸關光的禁團令，業者也都已經呼籲相當久了，希望能盡快看到好消息。

雙城論壇

延伸閱讀

雙城回宴綠批沒受邀 游淑慧:上海說明年補請民進黨一餐

上海將推陸客團來台　莊瑞雄：片面決定吃台灣豆腐

雙城論壇上海團設答謝宴 副市長華源喊「兩岸一家親」

雙城論壇3個分論壇同步進行 華源要上海同事多學習台北的好

相關新聞

上海宣布推動赴台團隊遊 陸委會：已做好相關準備

台北上海雙城論壇今日登場，上海市長華源致詞時宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。對此，...

上海陸客團有望恢復赴台遊！蔣萬安正面看待：對台灣好都樂見

雙城論壇上午登場，上海副市長華源今天致詞時釋利多表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，「旅遊路線一定會包含台北市。...

論壇宣布利多 華源：上海積極推動赴台團隊遊 路線包含台北市

雙城論壇上午登場，上海副市長華源上午致詞宣布，誠摯的邀請廣大台北市民，台灣同胞能夠多到上海走一走，然後也希望上海市民能夠...

惠台加快落實！上海副市長華源：兩岸同胞從來都是一家人

雙城論壇上午登場，上海副市長華源致詞指出，兩岸同胞從來都是一家人，越走越近，越走越親，台胞福祉更有保障，他也表示，上海市...

上海擬恢復陸客團來台 花蓮業者：盼補足國旅缺少市場

台北上海雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞時表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定包含台北市。由於花蓮縣今...

雙城答謝宴沒邀綠議員 民眾黨議員：彩虹橋少了1色

雙城主論壇結束，上海團中午設答謝宴，回請台北市政府，國民黨和民眾黨都有議員受邀參加，但沒邀民進黨議員。民眾黨議員陳宥丞說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。