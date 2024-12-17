雙城回宴綠批沒受邀 游淑慧：上海說明年補請民進黨一餐

雙城主論壇順利結束，上海副市長華源中午回宴北市府及議會，僅邀藍白，獨缺綠議員，遭綠營抗議沒受邀，國民黨議員游淑慧說，剛她與上海市府及台辦聊此事，對方說如果民進黨真樂意接受上海市邀請，明年一定邀民進黨到上海做客，補請一餐。

游淑慧說，因過去民進黨表現對雙城論壇非常抗拒，去年雙城論壇台北到上海，議會公開抽籤時民進黨也是表現抵制態度，上海方大概是基於說互相不讓對方為難，所以沒有邀請。游說，因今天上海市做東主人，還是要尊重出錢請客的主人。

游淑慧說，如果今天民進黨表達也很想參與雙城論壇，她也會幫忙表達民進黨想參與的意願，所以剛剛她與上海市政府、上海市台辦提及此事，對方開玩笑說，如果民進黨真的很樂意接受上海市政府的邀請，明年一定會邀請民進黨到上海做訪客，會補請民進黨一餐。這種事情就是默契。

游說，上海市政府可能就是覺得邀請綠議員會不會被打臉？倒不如免去尷尬，但今天如果民進黨表達強烈意願及熱情，藍營議員一定會轉達，上海市府也熱情表示明年願意做這個東。