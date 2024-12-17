雙城論壇3個分論壇同步進行 華源要上海同事多學習台北的好

雙城論壇主論壇上午圓滿落幕，台北與上海也簽署智慧醫療與動物園小貓熊2項合作備忘錄，隨後同步進行3個分論壇。上海市副市長華源分別前往致詞，提及雙城論壇是一個很好的平台，要上海同事多學習台灣和台北好的經驗和作法，融入上海的城市發展和實踐。

今年雙城論壇主題是「智慧治理、永續未來」，主論壇由台北、上海王副秘書長發表專題演講，並簽署智慧醫療、動物園小貓熊2項合作備忘錄」；接著進行3個分論壇交流彼此城市治理經驗，華源也依序前往友善交通分論壇、河川治理分論壇及人文城市分論壇致詞。

華源表示，他與同事們非常高興能夠到台北，如願參加雙城論壇，上午的論壇非常成功。他第一次到台北，有一種很親切的感覺，一方面是因為雙城，還有是因為台北和上海有很多相似的地方，包括建築、市容、文化，兩座城市有很多相似之處，在城市治理過程中，面臨共同問題，需要大家一起探討。

他提及河川治理，水對於每個人、每個生命體都非常重要，透過探討水治理、水生態、水文化等方面，我們共同目標就是如何讓兩座城市能夠變得更加美麗、讓老百姓的生活變得更加美好；交通方面，則是如何讓交通系統運作更加有效，解決交通擁堵、便利化等問題，以及關注綠色低碳轉型。

華源說，中華文化博大精深，是我們寶貴的財富，建築也是文化、歷史的見證之一。上海和台北的文化資源都非常豐富，上海有很多文化節、旅遊節、文化活動，上海的花燈連續10年參加台北燈節等，所以非常希望看到兩座城市的民眾透過文化交流和合作，為他們的生活帶來更美好的回憶、不斷提高生活質量。

他表示，雙城論壇是一個機制，也是一個很好的平台，非常希望大家能在日常工作中，更多地利用、交流和合作，造福兩座城市的人民，同時為兩座城市發展做出更大貢獻。

華源特別向上海同事們說，要多學習台灣和台北好的經驗和作法，融入上海的城市發展和實踐。他也非常歡迎台北、台灣同胞們，能夠到上海喊大陸實地走一走、看一看，相信你們來了以後，一定會有更大的收穫。

最後，華源也到指揮所慰問北市警察局同仁，他代表上海市政府、上海代表團，表達最衷心的感謝。