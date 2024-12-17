雙城論壇簽智慧醫療MOU 專家：可提高雙方民眾就醫品質

雙城論壇17日登場並簽署智慧醫療與動物園小貓熊兩項合作備忘錄。與會的台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，醫療無國際，上海的醫療強項在5G和互聯網，台北則是利用生成式AI降低醫護工作負擔與數位轉型，「透過備忘錄（MOU）簽署不僅可以相互學習對方優點，還可以提升兩岸民眾就醫品質。」

洪子仁指出，大陸在5G物聯網方面的系統，是比台灣技術更細緻，大陸把這個技術導入到醫院的人流監控，和環境的監控，在不牽涉到個資的情況下，這一塊台灣可以去學習參考。

洪子仁提到， 台灣這幾年醫療在做數位轉型，智慧醫院的發展，尤其台灣現在做生成式AI，怎麼樣去降低醫護人員的工作的負擔，另外一方面也是透過提高醫療的品質，進而提高病人的就醫的體驗，大陸對這一塊也是很有興趣。

洪子仁認為，上海跟台北這幾年近都有很大的一個進展，大家都互相學習交流，「醫療無國界，在醫療的交流上，台北跟上海透過智慧醫療的 Mou的簽署，去推動如何透過生成式AI去做智慧醫療，去讓兩岸的民眾在醫療體驗能提高，這是兩座城市共同的願望。」