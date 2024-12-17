上海將推陸客團來台 旅行公會：台灣沒理由再拒絕

上海市副市長華源17日在雙城論壇上釋利多，宣布上海將積極推動上海居民赴台團隊遊，「旅遊路線一定會包含台北市」。對此，旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，華源釋出陸客來台利多，台灣沒任何理由再拒絕交流。他呼籲台灣應該盡早解除禁團令，釋出善意，「各往前一步邁進，才能達到和平共識。」

蕭博仁指出，大陸現在釋出善意了，但台灣就一直認為大陸都是嘴巴講講，沒有實際行動。「至少嘴巴說了，就表示有可能會實現，完全都不說的話，沒有踏出第一步當然更不好。所以我是成持正面樂觀的態度了，台灣這邊第一步也要跨出去。」

蕭博仁認為，兩岸政府都在角力，台灣目前仍有禁團令，但陸委會要求雙方旅遊人次對等才會解除禁團令，因為台灣人去大陸今年有200多萬人，大陸才來20、30萬人，覺得這樣不公平。「但台灣怎麼不跟日本講，台灣去日本去了300多萬人，日本才來幾十萬人，人數根本不可能對等，禁團令對旅行業者來說相當不公平。」

對於台灣觀光旅遊業究竟有沒有機會重新迎來陸客，蕭博仁表示，對後續還是要看台灣這邊要怎麼回應，因為旅行社業者也要遵守遵守台灣這邊的規定。

「大家都往前走一小步，走著走著終究會走在一起，就不要太局限於很多意識形態，真沒必要。而且台灣很多人都講說，不要把台灣搞得兵凶戰危，讓陸客每年有一兩百萬人在台灣，你說大陸敢打過來嗎？若真打仗也要先撤僑，至少讓兩岸民眾睡得很安穩，要不然大家都在提心吊膽的。」