雙城促幫適婚大貓熊「圓仔」找伴？蔣萬安： 持續一步步交流

雙城論壇今天上午完成兩項合作備忘錄簽署，包括智慧醫療與小貓熊保育交流。市長蔣萬安被問及接下來是否幫已經適婚年齡的大貓熊圓仔找伴？蔣說，大家有各方心聲，北市府都有一步一步持續進行各項合作交流。

另外，昨天上海市長龔正託副市長華源送蔣一幅三寶爸蔣萬安一家五口生肖的捲紙畫，蔣萬安說，每次論壇，雙方都會準備小禮物給與會來賓，謝謝上海方的用心，包括除了昨天送的瓷瓶，這次也特別精心準備捲紙畫，生肖代表他家五口，包括三個寶貝孩子的生肖，當然台北市府團隊也非常用心規畫，這次雙城論壇，讓原本順順順利舉辦，這是他的期待。

蔣萬安說，去年雙城論壇主題是「新趨勢、新發展」，三個簽署MOU，包括減碳永續，目前北市是全台第一，半年前也提出台北淨零一零一計畫，透過多元減碳達成目標；第二是會展產業MOU，許多往來台北上海朋友，包括今年上海旅遊節北市有參與行銷台北，上海也有大型會展場館都會加強持續精進交流。

還有羽毛球等體育交流，奧運金牌選手王齊麟是台北市的選手，北市大與上海體育大學也有移地訓練合作，不僅羽球交流，也希望透過金牌光環的加持，讓兩市市民、師生可以投入各項運動互動學習。

蔣萬安說，他再度強調，雙城論壇以市政交流，維持兩岸溝通對話平台這已經行之有年，都是秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，從以前的垃圾不落地、1999話務中心彼此的學習、到大型會展活動彼此借鏡，都有具體成果，北市府都會持續讓雙城論壇辦下去，秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則進行。

蔣提到，今年的小貓熊MOU也是他去年到上海主動提出來，台北市立動物園希望有更多不同配對物種，希望能夠合作，很高興今年雙城論壇，能正式簽署MOU，接下來就可以實際交流，這就是雙城論壇的具體功能及實際的重要性。