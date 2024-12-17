上海推赴台團隊旅遊 花蓮縣府：準備好就等中央開放

上海副市長華源今天在雙城論壇中宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊。花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，雖然沒有事先接獲相關訊息，不過非常期盼陸客來花蓮觀光，更說「花蓮都準備好了」，就等中央政府開放陸客來玩，相信能活絡旅遊市場。

華源今天提出，希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。

觀光處長余明勲受訪表示，過去花蓮與大陸城市之間有許多包機直航，可說是有很多經驗，受兩岸關係因素影響而停止，若中國大陸方面意願高，自然是「樂觀其成」。且大陸沿岸大城市飛過來台灣最多4小時，非常方便；在觀光上花蓮都準備好迎接旅客，就等中央政策開放市場。