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上海團可望赴台旅遊 觀光業：樂意看到兩岸良性互動
雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞時宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊。對於期待陸客已久的觀光業者來說非常開心，也很樂意看到兩岸良性互動。
華源表示，上海團赴台旅遊路線一定會包含台北市，這是疫情解封後大陸第一個城市宣布恢復陸客團到台灣旅遊。
在雙城論壇現場的業者代表，台北市觀光發展協會理事長陳怡璇說，兩岸旅遊凍結從疫情到現在冷凍至今，因為地緣關係，台灣有4000多家業者、近8成的旅行同業直接或間接跟大陸市場有往來，旅遊又是體驗經濟的總和，從住宿、餐飲、體驗、交通等，影響甚鉅，陸客來台以疫情前來看，最高峰的時候是有來到480萬人，2019年都還來到271萬人。
陳怡璇說，相關業者苦撐至今，很開心聽到這樣的消息，期待互相都有一些小規模或善意的堆疊及良性互動，慢慢逐步朝全面性開放。讓旅遊產業再現榮景。
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