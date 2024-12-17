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喊話對岸「少點艦機呼嘯」 蔣萬安雙城重申交流比不交流好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天在雙城論壇呼籲對岸領導人「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天在雙城論壇呼籲對岸領導人「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。記者林麗玉／攝影

雙城論壇今天上午登場，蔣萬安也在雙城論壇呼籲對岸領導人「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。由於先前共機頻擾台，蔣萬安受訪說，他一直強調愈緊張愈困難時刻，就愈需要交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好。

對於海基會秘書長羅文嘉多次喊話蔣萬安向上海提及一貫道及富察在大陸被捕一事，蔣萬安表示，中央有遇到困難做不到的，基於人道、維護國人的基本權益安全，會非常樂意幫忙。

蔣萬安說，他談話也已經講得非常清楚，最重要，希望持續溝通跟交流，「能有更多和平橄欖枝，不要有衝突的酸葡萄」，也希望持續釋出善意，溝通交流來取代對抗。

有媒體問蔣萬安，當年雙城論壇，前市長郝龍斌拋出九二共識為基礎對話；柯文哲則主張兩岸一家親；蔣萬安的雙城好兩岸好是什麼樣的論述？蔣說，他強調雙城好兩岸好，凸顯雙城論壇持續十五沒有中斷，有其意義與重要性。

蔣萬安說，他去年率團到上海參加雙城論壇，今年在台北當主人，他談話中都詮釋非常清楚，雙城論壇就是城市交流，簽署了47項合作備忘錄，並強調雙城好兩岸好，凸顯雙城論壇持續十五沒有中斷，有其意義與重要性，我們會這麼堅持雙城論壇辦下去，是有理由的，這也是我們堅持的立場。

雙城論壇

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