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上海擬恢復陸客團來台 觀光署長：歡迎、兩岸旅遊滾動檢討

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
2024‭台北上海‬城市論壇‭今天舉行開幕式，出席的台北市長蔣萬安（右）‬與上海市副市長華源（左）互動熱絡。記者胡經周／攝影
2024‭台北上海‬城市論壇‭今天舉行開幕式，出席的台北市長蔣萬安（右）‬與上海市副市長華源（左）互動熱絡。記者胡經周／攝影

台北上海雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞時提及兩岸觀光，並表示，將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定包含台北市。對此，交通部觀光署長周永暉表示，對於陸方開放表示歡迎，有關恢復兩岸旅遊交流，將持續依對等原則推動恢復，並依實際狀況滾動檢討。

兩岸觀光禁令至今未完全解除，我方仍有禁止組團赴陸的禁團令，大陸仍未開放陸客來台灣本島旅遊。台北上海雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞表示，他誠摯的邀請廣大台北市民、台灣同胞能夠多到上海走一走，也希望上海市民能夠多來台灣、台北看一看。

他進一步表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定包含台北市。為疫後大陸首個宣布推動來台旅遊的城市。

對此，周永暉說，政府歡迎陸客來台立場不變，陸方已恢復福建居民申請赴馬祖與金門團體旅遊及個人旅遊，後續如有其他開放，觀光署表示歡迎。

周永暉也說，有關恢復兩岸旅遊交流，將持續依對等原則推動恢復。將會依實際狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。

雙城論壇

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