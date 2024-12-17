雙城論壇主論壇落幕 蔣萬安：明年上海見

雙城論壇今天登場，上午主論壇由台北、上海輪流發表專題演講，同時簽署智慧醫療與動物園小貓熊2項合作備忘錄，圓滿落幕。隨後進行3個分論壇，市長蔣萬安也到場致詞，期待明年能夠在上海再次見面。

今年雙城論壇主題是「智慧治理、永續未來」，主論壇由台北、上海王副秘書長發表專題演講，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。接著，3個分論壇交換彼此城市治理經驗，蔣萬安依序前往友善交通分論壇、河川治理分論壇及人文城市分論壇致詞。

蔣萬安表示，非常歡迎上海來的朋友，今天的分論壇透過專業交流、意見交換，相信大家能夠有很豐碩的收穫及具體成果。今天只是一個開始，未來我們一定還會有很多機會持續交流、互動及合作，「我們非常期待，期待明年能夠在上海再次見面」。

他提到，交通永遠是一個城市，非常重要的議題，而且是台北市施政的重中之重，也希望能夠跟上海方彼此學習，相互交流、互相借鏡。另外，昨天晚宴時，他發現關於文化主題，上海來的朋友大陣仗，表示大家對於文化議題非常關心，也是台北和上海兩座城市發展非常重要的基礎，也希望台北、上海之間的文化交流、合作能夠持續深化。

最後，蔣萬安也特別和北市警察局同仁打氣，他提及這次雙城論壇即將進入尾聲，從先遣團上周五到台北、主要核心團昨天下飛機，昨日晚宴到今天主論壇，接下來還有半天，從午宴及大巨蛋參訪。

蔣萬安說，目前為止，警察局同仁非常用心、盡心盡力，將各項工作做到位，非常感謝。當然，還是要持續堅持到最後一刻，希望同仁們繼續堅守崗位，各位非常辛苦，再次感謝。