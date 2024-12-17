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華源拋上海團旅遊 旅宿業籲：台灣也該解除禁團令

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2024‭台北上海‬城市論壇‭今天舉行開幕式，出席的台北市長蔣萬安（右）‬與上海市副市長華源（左）互動熱絡。記者胡經周／攝影
2024‭台北上海‬城市論壇‭今天舉行開幕式，出席的台北市長蔣萬安（右）‬與上海市副市長華源（左）互動熱絡。記者胡經周／攝影

台北、上海雙城論壇今上午登場，上海副市長華源致詞時拋出上海旅遊團赴台的訊息。對此，旅宿旅遊業者呼籲，台灣政府也該把禁團令解除，恢復正常交流。

華源表示，他第一次到台北，也因為是來參加雙城論壇，在心中就多了一分親切；台灣同胞能夠多到上海走一走，然後也希望上海市民能夠多來台灣台北看一看，為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。

品保協會公關主委李奇嶽表示，樂見上海市發團旅遊，台灣業者也準備好。他也說，過往的中國大陸旅遊業來看，很多都是從一個市點去逐一開放，自由行也不例外，但仍要呼籲台灣政府趕快把到中國大陸的禁團令解除，恢復正常交流。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任說，事前沒有接獲相關訊息，應該是以團客為主，不過，由於疫情之後，台北市旅館業多半沒有提供早餐，但團體旅遊的話會需要提供相關早餐等，「但是旅宿業調整因應其實很快，只要有客人馬上就能調整。」

趙一任說，雙方開放對全體業者都會有受惠，因為近期沒有團客，因此專門做團客的旅館也得跟著轉型，「現在團客就會到團客的旅館，而散客也會回歸到專做散客的旅宿，集中之後客源能更明確。」

趙一任也說，回過頭來看，台灣的旅宿業最需要因應的是怎麼解決缺工問題，「目前人手仍不足，但觀光業又需要大量人力，解決缺工也是當務之急。」

雙城論壇

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