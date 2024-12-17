雙城論壇開幕式 蔣萬安強調和平可貴

2024‭台北上海‬城市論壇‭今天舉行開幕式，雙方在台北市長蔣萬安、‬台北市副市長林奕華、上海市副市長華源見證下，簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄，蔣萬安隨後也進行結語致詞。

蔣萬安致詞時也向兩岸領導人喊話，「多一點對話，少一點對峙」；「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」；「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」，也再次重申「和平是可貴的，衝突是不智的；和平之路儘管曲折，但值得我們負重前行。」 2024‭台北上海‬城市論壇‭今天舉行開幕式，出席的台北市長蔣萬安（右）‬與上海市副市長華源（左）互動熱絡。記者胡經周／攝影 2024‭台北上海‬城市論壇‭今天舉行開幕式，台北市長蔣萬安‬在進行結語致詞時，多次強調和平的可貴。記者胡經周／攝影 2024‭台北上海‬城市論壇‭今天舉行開幕式，雙方在台北市長蔣萬安（後中）、‬台北市副市長林奕華（後右）、上海市副市長華源（後左）見證下，簽署2項MOU備忘錄。記者胡經周／攝影