雙城論壇登場 藍委肯定蔣萬安推兩岸交流 批綠最怕和平

「台北─上海雙城論壇」今天正式登場，台北市長蔣萬安昨天晚上在圓山飯店宴請上海團官員。國民黨立委李彥秀肯定蔣萬安推動兩岸交流，指民進黨最擔心兩岸交流，最害怕兩岸和平，將讓民進黨失去選舉操作對立的政治紅利。

李彥秀說，此屆雙城論壇具有幾項重要的意義。這是蔣萬安上任台北市長後，首次在台北舉辦實體雙城論壇。從核准上海團代表名單，到昨晚上的圓山晚宴，媒體皆以頭版以及大篇幅報導，在兩岸關係緊張低迷，中央持續認知洗腦，網紅側翼四處出征的逆風環境下，蔣萬安扮演「沉默螺旋」中的「中間分子」（hard core）的角色，讓台灣超過八成民意支持兩岸持續交流，追求和平共榮的沉默主流民意獲得發聲的機會，讓台灣不是只有民進黨「仇視反中」的一種聲音。

李彥秀表示，賴清德總統上任之初，任用了民進黨少數的「知中派」人士擔任海陸兩會要職，讓外界對於賴清德主政下的兩岸關係充滿期待。新政府上任後，面臨「雙少數」的困境，賴清德口頭上雖然重拾中華民國，企圖向中間選民靠攏，但在兩岸的實際政策上，卻重回深綠的基本教義派「抱團取暖」，若不是美方戳破大內宣謊言，雙城論壇很可能就胎死腹中，雙城論壇更像一面照妖鏡，將民進黨的政治謊言打回原形。

李彥秀指出，民進黨最擔心的就是兩岸交流，最害怕的就是兩岸和平，這會使民進黨失去在選舉上失去操弄仇視對立以及「亡國感」的政治紅利。過去，雙城論壇創造包括「松山虹橋直飛」，以及諸多實際交流成就，更成為中共未來領導梯隊實際瞭解台灣，與官員民眾深入交流的重要機會。

李彥秀強調，經過兩次雙城論壇的善意累積，蔣萬安未來應進一步深化台北與上海的實質城市交流，尤其在氣候變遷、數位時代與城市治理的挑戰上加強合作。自信、友善、包容的台北，展現了首都的偉大；民主、自由、開放的台灣，彰顯我方驕傲。「雙城好，兩岸好」，唯有雙城攜手進步，才能促進兩岸關係的良性發展，共創繁榮。