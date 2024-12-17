雙城開場致詞 林奕華：相信將來政治寒冬將遠離

2024台北上海雙城論壇今天於晶華酒店登場，主題聚焦智慧治理、永續未來。開幕先由台北市副市長林奕華致詞時，多次強調雙城論壇作為兩岸對話的機制，彌補現今兩岸關係不足，如今戰勝病毒恢復實體舉辦，也相信不久將來，政治寒冬也將遠離，「讓和平穩定、互近互惠的交流從雙城擴展到台海兩岸。」

林奕華表示，她代表台北市長蔣萬安先生、台北市民熱情歡迎，上海代表團來台北第15屆2024台北上海論壇，這也是疫情結束台北兩市恢復交流，第一次在台北舉辦實體論壇，別具意義。

她說，2024台北上海城市論壇延續兩個指標城市的學習交流慣例，更是兩個城市再次一起為兩岸和平注入新的活水，雙城論壇迄今簽署45項合作備忘錄，涵蓋動物保護、體育、藝術、文化等各類議題，也延伸出來的民間交流，也是台北、上海兩市，創造穩定的事務性對話機制，正好彌補現今兩岸關係不足。

林奕華說，去年講蔣萬安市長在上海表示，雙城好、兩岸好，並在上海市長龔正熱情接待下，對於上海市政建設留下美好深刻印象，今年雙城論壇輪由台北市舉辦，延續相同的基調，透過兩市不斷的交流溝通，達到互信互助、互惠，促進兩岸關係持續朝正向發展。

她說，這次上海代表團來到台北，昨天和今天安排許多市政參訪行程，台北市長蔣萬安帶領下，增加非常多市政亮點。而台北上海過去14年來，一直到現在、未來都會一起相互學習、相互成長，讓兩個城市市民共享進步繁榮。

林奕華說，去年雙城論壇主題是新趨勢、新發展，台北和上海分別在減碳永續、羽球運動、會展產業三個領域簽署合作交流備忘錄，確實促進了台北的改變，以減碳永續為例，今年五月，正式啟動台北淨零101計畫，很驕傲地說，這部分是領先全台的加速減碳進程，推動氫能、綠電等數據中心，同時公私協力平台，推動台北市成為全球綠色科技與人工科技新創時代的新創基地發展樞紐，並盡全力在2030年完成減碳40％階段性目標。

林奕華說，今年雙城論壇主題是智慧治理、永續未來，就是利用大數據和人工智慧，輔助政府決策，建立可長可久的生活環境，主論壇會由台北、上海王副秘書長發表專題演講，並且簽署智慧醫療合作備忘錄、台北市立動物園及上海動物園的小貓熊物種交流和保育合作備忘錄，深化論壇交流主持人說的三個分論壇，交換彼此城市治理經驗。

林奕華說，再次強調雙城好、兩岸好，這是蔣市長續辦雙城論壇的重要因素，基於這麼多的台北、上海交流項目，雙城關係只會愈來愈好，即使從2016年五月後，兩岸關係急轉直下，但只要雙城論壇，持續作為地方事務性交流的領頭羊，大家就對兩岸關係春暖花開仍舊抱持一定的信心。

她說，就像今天論壇舉辦天氣暖和，兩岸民眾共享中華民族的歷史和文化，縱使有阻礙交流的政治高牆，但經驗告訴我們，無法阻擋民眾對於交流期待，台北上海雙城論壇肩負城市、民間交流重責，唯有不斷用對話取代對抗，善用共同點，有助於兩岸交流和平。

林奕華說，雙城論壇成為兩岸城市間最大定期對話窗口，雙城模式也為兩岸溝通，開啟新的途徑，疫情和政治都無法阻擋台北上海兩市交流，如今戰勝病毒，恢復實體舉辦，相信不久將來，政治寒冬也將遠離，讓和平穩定、互近互惠的交流從雙城擴展到台海兩岸。