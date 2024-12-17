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論壇宣布利多 華源：上海積極推動赴台團隊遊 路線包含台北市
雙城論壇上午登場，上海副市長華源上午致詞宣布，誠摯的邀請廣大台北市民，台灣同胞能夠多到上海走一走，然後也希望上海市民能夠多來台灣台北看一看，為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。
華源說，他是第一次到台北，也因為是來參加雙城論壇，在心中就多了一分親切，很多兩市的民眾跟他一樣，在多年來的攜手共進中，彼此共同的話題，發展的理念更接近，大家都熱切期盼雙城交流合作能夠行穩致遠，將激勵他繼續在雙城論壇的平台上，以更開放的姿態更務實的舉措，積極為兩市的市民辦實事解難事，讓廣大市民有更強的獲得感、幸福感。
華源說，堅信在兩市政府和市民的共同努力下，雙城論壇一定會取得更多的實實在在的成效，也能夠更多、更好的匯集兩市的市民。最後衷心感謝蔣萬安市長、台北方面，為本次論壇所做出的大量辛勤有成效。
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