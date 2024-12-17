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【即時短評】蔣萬安「雙城負重前行」 凸顯民進黨惡意螺旋

聯合報／ 本報記者李承穎
雙城論壇今登場，台北市長蔣萬安（右）昨晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源（左）等上海團，兩人在交換禮物後握手致意。記者余承翰／攝影
雙城論壇今登場，台北市長蔣萬安（右）昨晚在圓山飯店12樓大會廳宴請上海副市長華源（左）等上海團，兩人在交換禮物後握手致意。記者余承翰／攝影

雙城論壇在民進黨重重箝制下壟罩陰影，賴政府大內宣的「幽靈軍演」沒來，來的倒是上海副市長華源與台北市長蔣萬安和平交流，賴清德總統喊話「舉起拳頭不如張開雙手」，口惠實不至，反倒蔣萬安親自實行「愈緊張、愈要交流」理念。

蔣萬安昨天晚宴致詞說「雙城你我負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多困難，且不畏風雨」，一語道破今年雙城論壇被民進黨操作的「惡意螺旋」，上海市台辦主任金梅及上海記者等11人遭陸委會封殺，不僅以陸方祭出「懲獨22條」為由報復，昨又加碼宣稱「中共所有媒體都是黨的宣傳單位」。

肩負兩岸交流的陸委會對兩岸關係充滿肅殺，簡單的兩、三句話展現的「戰狼心態」，完全不下於中共，海基會竟還有臉面，要蔣萬安在雙城論壇「拯救富察」，陸委會只批評陸方「一手交流、一手武嚇」，卻不思自己「一手升級對立、一手甩鍋給地方」。

在華源率團抵台後，雙城論壇的「破冰之旅」宣告開始，不僅不見陸委會所稱情勢惡化，民進黨大內宣的對台軍演也不攻自破，更有民調顯示7成2民眾支持舉辦雙城論壇，6成4民眾認為兩岸愈緊張，愈需要靠雙城論壇對話，與蔣萬安一直以來的兩岸理念相呼應，更凸顯賴政府想自導自演再賣「芒果乾」，已無法激起國人埋單。

蔣萬安昨說在上海就讀小學的已逝作家瓊瑤，開啟兩岸影視合拍風潮，談到天王周杰倫的《上海1943》，強調在他任內啟用的台北大巨蛋，周杰倫是開唱第一人，蔣用兩岸都熟悉的台灣巨星連起雙城文化，未說的潛台詞是台灣有能力向外展現強大的「軟實力」。

與賴清德對比，蔣萬安更願意「開大門、走大路」，展現民主自由的自信，華源更說，一下飛機就看到市容整潔優美，體會到城市的生機活力；反觀，綠營不斷宣稱雙城論壇要停辦、沒意義等，反而充斥「見不得人」的自卑心態。

賴政府與綠營側翼對兩岸交流總愛處處講統戰，但今年雙城論壇不只讓兩岸人民看到雙方可以坐下來和平來往，蔣萬安還向對岸釋出充滿台灣味的「文化輸出」，究竟誰又統戰誰？

雙城論壇

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